Дорожное покрытие обновили на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 01.10.2025
13:55 01.10.2025
Дорожное покрытие обновили на Варшавском шоссе в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Варшавском...
Новости
ru-RU
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
Дорожное покрытие обновили на Варшавском шоссе в Москве

Бирюков: специалисты КГХ обновили дорожное покрытие на Варшавском шоссе в Москве

Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Варшавском шоссе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтировали 745 тысяч квадратных метров. Работы были организованы по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении в границах Москвы - от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
МоскваПетр Бирюков
 
 
