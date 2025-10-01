Три здания в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой три здания в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения трех зданий, расположенных в Большом Черкасском переулке. Основная задача - объединить дома в целостный визуальный образ. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 490 энергоэффективных светильников", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что осветительные приборы установят по всему периметру зданий, чтобы выделить их архитектурные особенности.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - рассказал Бирюков.