Три здания в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку

Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой три здания в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:00:00+03:00
2025-10-01T11:00:00+03:00
2025-10-01T13:44:00+03:00
москва
петр бирюков
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой три здания в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения трех зданий, расположенных в Большом Черкасском переулке. Основная задача - объединить дома в целостный визуальный образ. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 490 энергоэффективных светильников", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что осветительные приборы установят по всему периметру зданий, чтобы выделить их архитектурные особенности.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.