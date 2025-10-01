Минск призвал предотвратить использование политизированных санкций

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) высказала озабоченность санкциями, нарушающими международное воздушное право, и призвала предотвратить использование отдельными странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере авиации.

"В своем выступлении Сергей Дубина отметил, что дискриминационный запрет на использование воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов, отказ в предоставлении информации для обеспечения поддержания летной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания негативным образом влияют как на безопасность полетов, так и на устойчивое развитие мировой гражданской авиации", - говорится в сообщении.