Минск призвал предотвратить использование политизированных санкций - РИА Новости, 01.10.2025
12:05 01.10.2025
Минск призвал предотвратить использование политизированных санкций
Делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) высказала озабоченность санкциями, РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:05:00+03:00
2025-10-01T12:05:00+03:00
в мире, белоруссия, минск, монреаль, роман протасевич, александр лукашенко, международная организация гражданской авиации, ryanair, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Монреаль, Роман Протасевич, Александр Лукашенко, Международная организация гражданской авиации, Ryanair, Евросоюз
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) высказала озабоченность санкциями, нарушающими международное воздушное право, и призвала предотвратить использование отдельными странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере авиации.
"На ассамблее ИКАО Беларусь высказала серьезную озабоченность по поводу принимаемых односторонних ограничительных мер дискриминационного характера в адрес ряда государств, которые идут вразрез с основными принципами и нормами международного воздушного права", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия потребовала от ИКАО прекратить нарушать международное право
24 сентября, 21:18
Отмечается, что делегация Минтранса Белоруссии во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной принимает участие в заседании 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале (Канада).
"В своем выступлении Сергей Дубина отметил, что дискриминационный запрет на использование воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов, отказ в предоставлении информации для обеспечения поддержания летной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания негативным образом влияют как на безопасность полетов, так и на устойчивое развитие мировой гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "Республика Беларусь призвала государства-члены ИКАО предпринять все возможные действия, чтобы предотвратить использование странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере международной гражданской авиации".
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
07:26
В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель признанного в Белоруссии террористическим Telegram-канала Роман Протасевич, позже приговоренный к восьми годам колонии и затем помилованный президентом Александром Лукашенко. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Китай дискредитирует американские санкции против России
28 сентября, 08:00
 
В миреБелоруссияМинскМонреальРоман ПротасевичАлександр ЛукашенкоМеждународная организация гражданской авиацииRyanairЕвросоюз
 
 
