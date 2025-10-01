Рейтинг@Mail.ru
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:44 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/baza-2045564284.html
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.10.2025
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
Строительство новой лыжной базы стоимостью 24 миллиона рублей завершается в Сургутском районе Югры, база будет оснащена необходимыми помещениями и инвентарем,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:44:00+03:00
2025-10-01T09:44:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
солнечный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928786829_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_8eade10f7dfa062327d5df0ebc45338a.jpg
https://ria.ru/20250917/yugra-2042397982.html
сургутский район
солнечный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928786829_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b9f943c95ec6db9caafb08e7f2c9201c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, солнечный
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Солнечный
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры

Строительство новой лыжной базы завершается в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Андрей ВаренковЛыжи
Лыжи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Лыжи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУРГУТ, 1 окт – РИА Новости. Строительство новой лыжной базы стоимостью 24 миллиона рублей завершается в Сургутском районе Югры, база будет оснащена необходимыми помещениями и инвентарем, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Завершается монтаж новой лыжной базы в Солнечном. Спортивное сооружение площадью 155 квадратных метров достраивают рядом с действующей лыжной базой… Средства на объект в размере 24 миллионов рублей выделила Федерация лыжных гонок Югры. В рамках реализации инициативного проекта "Лыжи для всех" порядка 6 миллионов рублей направлены на закупку инвентаря и тренажеров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, в настоящее время уже установлено деревянное блочно-модульное здание, сейчас ведутся отделочные, фасадные и электромонтажные работы. Завершающим этапом станет антивандальная декоративная отделка, которая при повреждении будет легко заменена.
Появление новой базы обусловлено необходимостью расширения возможностей занятий спортом среди детей и взрослых жителей поселка. Нынешнее помещение не справляется с нагрузкой – здесь регулярно занимаются порядка 60 юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва и местные жители. Еще одним плюсом новой базы станет близкое расположение к лыжной трассе.
Трубецкой уточнил, что в 2026 году планируется благоустройство территории базы и лыжной трассы. После завершения всех работ Федерация лыжных гонок Югры передаст объект на баланс районной спортивной школы олимпийского резерва. Аналогичные здания уже успешно функционируют в других муниципалитетах региона.
Сургутский район представил проекты комплексного развития территорий на всероссийском форуме-выставке Земли России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Сургутский район Югры представил свои проекты КРТ на форуме "Земли России"
17 сентября, 10:12
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районСолнечный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала