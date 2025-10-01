Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 1 окт – РИА Новости. Строительство новой лыжной базы стоимостью 24 миллиона рублей завершается в Сургутском районе Югры, база будет оснащена необходимыми помещениями и инвентарем, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Завершается монтаж новой лыжной базы в Солнечном. Спортивное сооружение площадью 155 квадратных метров достраивают рядом с действующей лыжной базой… Средства на объект в размере 24 миллионов рублей выделила Федерация лыжных гонок Югры. В рамках реализации инициативного проекта "Лыжи для всех" порядка 6 миллионов рублей направлены на закупку инвентаря и тренажеров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

По словам главы муниципалитета, в настоящее время уже установлено деревянное блочно-модульное здание, сейчас ведутся отделочные, фасадные и электромонтажные работы. Завершающим этапом станет антивандальная декоративная отделка, которая при повреждении будет легко заменена.

Появление новой базы обусловлено необходимостью расширения возможностей занятий спортом среди детей и взрослых жителей поселка. Нынешнее помещение не справляется с нагрузкой – здесь регулярно занимаются порядка 60 юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва и местные жители. Еще одним плюсом новой базы станет близкое расположение к лыжной трассе.