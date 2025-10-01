https://ria.ru/20251001/baza-2045564284.html
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.10.2025
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
Строительство новой лыжной базы стоимостью 24 миллиона рублей завершается в Сургутском районе Югры, база будет оснащена необходимыми помещениями и инвентарем,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:44:00+03:00
2025-10-01T09:44:00+03:00
2025-10-01T09:44:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
солнечный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928786829_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_8eade10f7dfa062327d5df0ebc45338a.jpg
https://ria.ru/20250917/yugra-2042397982.html
сургутский район
солнечный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928786829_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b9f943c95ec6db9caafb08e7f2c9201c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, солнечный
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Солнечный
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
Строительство новой лыжной базы завершается в Сургутском районе Югры
СУРГУТ, 1 окт – РИА Новости. Строительство новой лыжной базы стоимостью 24 миллиона рублей завершается в Сургутском районе Югры, база будет оснащена необходимыми помещениями и инвентарем, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Завершается монтаж новой лыжной базы в Солнечном. Спортивное сооружение площадью 155 квадратных метров достраивают рядом с действующей лыжной базой… Средства на объект в размере 24 миллионов рублей выделила Федерация лыжных гонок Югры. В рамках реализации инициативного проекта "Лыжи для всех" порядка 6 миллионов рублей направлены на закупку инвентаря и тренажеров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, в настоящее время уже установлено деревянное блочно-модульное здание, сейчас ведутся отделочные, фасадные и электромонтажные работы. Завершающим этапом станет антивандальная декоративная отделка, которая при повреждении будет легко заменена.
Появление новой базы обусловлено необходимостью расширения возможностей занятий спортом среди детей и взрослых жителей поселка. Нынешнее помещение не справляется с нагрузкой – здесь регулярно занимаются порядка 60 юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва и местные жители. Еще одним плюсом новой базы станет близкое расположение к лыжной трассе.
Трубецкой уточнил, что в 2026 году планируется благоустройство территории базы и лыжной трассы. После завершения всех работ Федерация лыжных гонок Югры передаст объект на баланс районной спортивной школы олимпийского резерва. Аналогичные здания уже успешно функционируют в других муниципалитетах региона.