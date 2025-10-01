Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден мог использовать на мероприятиях готовые подсказки - РИА Новости, 01.10.2025
06:08 01.10.2025
СМИ: Байден мог использовать на мероприятиях готовые подсказки
Администрация бывшего президента США Джо Байдена составляла для него карточки с именами и фото экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других видных демократов
в мире
сша
джо байден
хиллари клинтон
барак обама
сша
в мире, сша, джо байден, хиллари клинтон, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Барак Обама
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена составляла для него карточки с именами и фото экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других видных демократов, которые он мог использовать на мероприятиях, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученные документы.
Так, имя Клинтон с указанием того, что она была госсекретарем во время администрации президента Барака Обамы и вице-президента Байдена, присутствует на карточке с именами получателей Президентской медали свободы США. Там же есть имя известного актера Дензела Вашингтона и других людей, говорится в сообщении телеканала.
В миреСШАДжо БайденХиллари КлинтонБарак Обама
 
 
