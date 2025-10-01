СМИ: Байден мог использовать на мероприятиях готовые подсказки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена составляла для него карточки с именами и фото экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других видных демократов, которые он мог использовать на мероприятиях, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученные документы.
Так, имя Клинтон с указанием того, что она была госсекретарем во время администрации президента Барака Обамы и вице-президента Байдена, присутствует на карточке с именами получателей Президентской медали свободы США. Там же есть имя известного актера Дензела Вашингтона и других людей, говорится в сообщении телеканала.
"Обнаруженные карточки с записями эпохи Байдена показывают, что его администрация подробно описывала имена и фотографии видных демократов, таких как бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, а также менее известных людей, к которым бывший на тот момент президентом Джо Байден, предположительно, обращался во время живых мероприятий", - сообщает телеканал.
Как отмечается, в ходе расследования документов национального архива, связанного с использованием администрацией Байдена автоподписи, было обнаружено пять различных карточек, которые часто используют политики для быстрых напоминаний или тезисов во время публичных мероприятий. На четырех из них есть штамп "президент видел", а на пятой, где подробно описывается вопрос журналиста телеканала ABC News Байдену в ходе пресс-конференции, такого штампа нет. Неясно, пользовался ли Байден всеми карточками во время различных мероприятий, указывает канал.
Еще на одной карточке с надписью "знаменательная речь об утверждении судей" приводятся фотографии и имена бывшего лидера большинства в сенате Чака Шумера и координатора Дика Дурбина.
Бывший сотрудник администрации Байдена заявил телеканалу, что перечисление известных участников мероприятий и изложение их биографий - "стандартная рабочая процедура для информационных материалов".
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
