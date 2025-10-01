Рейтинг@Mail.ru
Анохин провел встречи с представителями смоленских компаний - РИА Новости, 01.10.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
12:45 01.10.2025
Анохин провел встречи с представителями смоленских компаний
Анохин провел встречи с представителями смоленских компаний
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями региональных предприятий на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". РИА Новости, 01.10.2025
Анохин провел встречи с представителями смоленских компаний

Губернатор Анохин провел рабочие встречи с представителями смоленских компаний

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями региональных предприятий на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь".
Глава региона отметил, что для смоленских компаний участие в мероприятие – возможность представить свои разработки, расширить географию бизнеса и наладить новые деловые связи.
Девушка упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
12:43
"Для успешного развития проектов нашим компаниям также необходима региональная поддержка. В рамках выставки провел переговоры с руководителями, планирующими запуск новых инициатив", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
С ООО "Рославльские тормозные системы" он обсудил вопросы повышения производственного потенциала предприятия. Завод планирует получить займ фонда развития промышленности для закупки нового оборудования.
Совместно с ООО "Максиформ" рассмотрели реализацию инвестиционного проекта по созданию автоматизированного высокотехнологичного производства закаленного стекла. Чтобы воплотить инициативу в жизнь, предприятие планирует получить займ фонда развития промышленности.
В рамках взаимодействия с региональным объединением работодателей "Научно-промышленный союз" и компанией "Комплекс КАД" обсудили предложения по расширению внутрирегиональной и межрегиональной промышленной кооперации, а также возможность создания в регионе арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей.
ООО "Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой" показало продукцию, которая первой в регионе получит федеральный статус регионального бренда, подчеркнул Анохин. Группа компаний "Смол Тойс" представила продукцию, которая победила во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка". Они обсудили содействие в продвижении продукции предприятия через центр "Мой бизнес".
С группой компаний "Цифра" Анохин рассмотрел идею по созданию и внедрению ИТ-продукта на базе передовых отечественных технологий для малых и средних предприятий Союзного государства.
"Все инициативы будут способствовать укреплению экономики, созданию новых рабочих мест и продвижению Смоленской области как региона с высокими возможностями для инвестиций и промышленного развития. Впереди большая работа по реализации достигнутых договоренностей", – отметил губернатор.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок
19 сентября, 21:53
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссийский союз промышленников и предпринимателейВасилий Анохин
 
 
