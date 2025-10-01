Анохин провел встречи с представителями смоленских компаний

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями региональных предприятий на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь".

Глава региона отметил, что для смоленских компаний участие в мероприятие – возможность представить свои разработки, расширить географию бизнеса и наладить новые деловые связи.

"Для успешного развития проектов нашим компаниям также необходима региональная поддержка. В рамках выставки провел переговоры с руководителями, планирующими запуск новых инициатив", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

С ООО "Рославльские тормозные системы" он обсудил вопросы повышения производственного потенциала предприятия. Завод планирует получить займ фонда развития промышленности для закупки нового оборудования.

Совместно с ООО "Максиформ" рассмотрели реализацию инвестиционного проекта по созданию автоматизированного высокотехнологичного производства закаленного стекла. Чтобы воплотить инициативу в жизнь, предприятие планирует получить займ фонда развития промышленности.

В рамках взаимодействия с региональным объединением работодателей "Научно-промышленный союз" и компанией "Комплекс КАД" обсудили предложения по расширению внутрирегиональной и межрегиональной промышленной кооперации, а также возможность создания в регионе арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

ООО "Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой" показало продукцию, которая первой в регионе получит федеральный статус регионального бренда, подчеркнул Анохин. Группа компаний "Смол Тойс" представила продукцию, которая победила во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка". Они обсудили содействие в продвижении продукции предприятия через центр "Мой бизнес".

С группой компаний "Цифра" Анохин рассмотрел идею по созданию и внедрению ИТ-продукта на базе передовых отечественных технологий для малых и средних предприятий Союзного государства.