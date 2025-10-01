Рейтинг@Mail.ru
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
Смоленская область
Смоленская область
 
12:43 01.10.2025
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске - РИА Новости, 01.10.2025
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
Торгово-выставочный центр белорусских производителей появится в Смоленске, соглашение было подписано на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2025
смоленская область
смоленск
смоленская область
белоруссия
василий анохин
смоленск
смоленская область
белоруссия
смоленск, смоленская область, белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Белоруссия, Василий Анохин
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске

Анохин: торгово-выставочный центр товаров из Белоруссии появится в Смоленске

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Торгово-выставочный центр белорусских производителей появится в Смоленске, соглашение было подписано на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Центр будет открыт совместно с Витебским областным исполнительным комитетом. Анохин подписал соглашение с председателем облисполкома Александром Субботиным.
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым
12:42
"Республика Беларусь является главным торговым партнером нашего региона. По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных показателей – 294 миллиарда рублей, это третье место в стране. Развиваем и укрепляем наше сотрудничество", – написал в своем телеграм-канале глава Смоленской области.
По словам Анохина, планируется создание центра продаж в Смоленске, где будут представлены белорусские товары всех видов — от мебели до продуктов питания.
"Благодарю Витебский областной исполнительный комитет во главе с Александром Михайловичем Субботиным за совместную работу. Убежден, что впереди у нас множество успешных проектов", – сказал губернатор региона.
Он отметил, что на выставке Смоленская область представила свой промышленный потенциал и налаживает отношения с партнерами. Так, после подписания Анохин ознакомился со стендом Витебской области.
Новый оздоровительный комплекс появится в Смоленской области
18 сентября, 21:11
 
Смоленская область Смоленск Смоленская область Белоруссия Василий Анохин
 
 
