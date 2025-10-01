Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Торгово-выставочный центр белорусских производителей появится в Смоленске, соглашение было подписано на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Центр будет открыт совместно с Витебским областным исполнительным комитетом. Анохин подписал соглашение с председателем облисполкома Александром Субботиным.

"Республика Беларусь является главным торговым партнером нашего региона. По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных показателей – 294 миллиарда рублей, это третье место в стране. Развиваем и укрепляем наше сотрудничество", – написал в своем телеграм-канале глава Смоленской области.

По словам Анохина, планируется создание центра продаж в Смоленске, где будут представлены белорусские товары всех видов — от мебели до продуктов питания.

"Благодарю Витебский областной исполнительный комитет во главе с Александром Михайловичем Субботиным за совместную работу. Убежден, что впереди у нас множество успешных проектов", – сказал губернатор региона.