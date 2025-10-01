https://ria.ru/20251001/anokhin-2045601445.html
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Торгово-выставочный центр белорусских производителей появится в Смоленске, соглашение было подписано на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Центр будет открыт совместно с Витебским областным исполнительным комитетом. Анохин подписал соглашение с председателем облисполкома Александром Субботиным.
"Республика Беларусь является главным торговым партнером нашего региона. По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных показателей – 294 миллиарда рублей, это третье место в стране. Развиваем и укрепляем наше сотрудничество", – написал в своем телеграм-канале глава Смоленской области.
По словам Анохина, планируется создание центра продаж в Смоленске, где будут представлены белорусские товары всех видов — от мебели до продуктов питания.
"Благодарю Витебский областной исполнительный комитет во главе с Александром Михайловичем Субботиным за совместную работу. Убежден, что впереди у нас множество успешных проектов", – сказал губернатор региона.
Он отметил, что на выставке Смоленская область представила свой промышленный потенциал и налаживает отношения с партнерами. Так, после подписания Анохин ознакомился со стендом Витебской области.