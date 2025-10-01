https://ria.ru/20251001/alpinisty-2045554164.html
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт - РИА Новости, 01.10.2025
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
Всех членов группы, в которой один альпинист погиб при падении, а еще один пострадал, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:22:00+03:00
2025-10-01T08:22:00+03:00
2025-10-01T08:35:00+03:00
происшествия
республика адыгея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика адыгея
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
