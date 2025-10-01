Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
08:22 01.10.2025 (обновлено: 08:35 01.10.2025)
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт
Всех членов группы, в которой один альпинист погиб при падении, а еще один пострадал, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС России.
В Адыгее эвакуировали группу альпинистов с горы Фишт

Всех членов тургруппы, где погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС России эвакуируют альпинистов со скалы горы Фишт в Адыгее
Спасатели МЧС России эвакуируют альпинистов со скалы горы Фишт в Адыгее - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС России эвакуируют альпинистов со скалы горы Фишт в Адыгее
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всех членов группы, в которой один альпинист погиб при падении, а еще один пострадал, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС России.
Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее, один из них погиб, другой травмирован, сообщало ведомство в понедельник. Всего в составе зарегистрированной туристической группы шесть человек. В МЧС также заявляли о трудностях в эвакуации из-за погоды и темного времени суток.
"Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи и транспортировали до кареты скорой помощи. Погибшего туриста эвакуировали воздушным судном с опасного участка и передали следственным органам Республики Адыгея. Еще четверых членов группы, которым не требовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их личного транспорта", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
Российская альпинистка Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах
2 сентября, 19:50
 
