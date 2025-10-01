Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 01.10.2025 (обновлено: 14:04 01.10.2025)
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
2025-10-01T13:53:00+03:00
2025-10-01T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
в мире
кайя каллас
украина
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них, заявила глава евродипломатии Кая Каллас
"Мы работаем над предоставлением репарационного кредита как можно быстрее, но, конечно, его поддерживают пока не все государства-члены, поэтому предстоит еще много работы. Я не могу назвать сроки, мы стараемся сделать это как можно быстрее", - сказала она перед неформального саммите глав стран ЕС в Копенгагене.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
08:00
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявил о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда". Бельгийский премьер пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое
22 июля, 08:00
Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"На крючке". На Западе раскрыли, почему Европа не тронет активы России
31 января, 22:01
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Третья мировая — на этот раз экономическая
18 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреКайя Каллас
 
 
