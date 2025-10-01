Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них, заявила глава евродипломатии Кая Каллас

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.