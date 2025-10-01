Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Челябинская область реализует комплекс мероприятий по обучению, переподготовке и трудоустройству участников специальной военной операции, вернувшихся домой, на предприятия агропромышленного комплекса, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Челябинская область активно включилась в качестве пилотного региона в инициативу партии "Единая Россия" – кадровый проект "Земля добра". В ходе реализации проекта происходит переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятиях агропромышленного комплекса. В этом процессе нашими партнерами в регионе выступают региональное отделение партии при участии Российского союза сельской молодежи, фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов специальной военной операции", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с пленарного заседания "Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО", состоявшегося в Челябинске.

Также глава региона уточнил, что есть большое количество предприятий, которые готовы трудоустроить вернувшихся из зоны СВО, активно реализуются программы по обучению, переподготовке и вовлечению ветеранов в агропромышленный комплекс.

По данным пресс-службы, особое внимание уделяется развитию фермерства среди ветеранов. Так, на территории региона реализуется проект "Школа фермера": в 2026 году участники СВО, которые являются руководителями хозяйств и сохранили статус сельхозтоваропроизводителя, могут участвовать в отборе на получение государственной поддержки в рамках предоставления субсидий на возмещение затрат по направлениям деятельности растениеводства и животноводства, отмечается в сообщении, отмечается в сообщении.

Кроме того, по мнению Текслера, участникам СВО, как в свое время ветеранам Великой Отечественной войны, предстоит заниматься развитием России, и для этого на федеральном уровне действует масштабная программа "Время героев". В Челябинской области кадровая программа для участников СВО "Герои Южного Урала", направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.

"В программе "Герои Южного Урала" участвуют 60 ребят, изначально на участие в программе поступило больше тысячи заявок. Я рассчитываю на то, чтобы ребята после обучения трудоустроились в исполнительные органы. Практически все участники уже определились с направлением обучения", – сказал Текслер.

Губернатор добавил, что Челябинская область уделяет особое внимание вопросам поддержки защитников Отечества, возвращающихся к мирной жизни. В регионе работает филиал госфонда "Защитники Отечества", для него построено современное здание, а также создан областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, и развивается его филиальная сеть - готовится открытие филиалов в наиболее крупных городах – Магнитогорске, Миассе, Златоусте, пояснил он.

По словам заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, одна из флагманских тем – это возможности трудоустройства в агропромышленном комплексе вернувшихся с СВО, создание ими своего бизнеса, и Челябинская область в этом плане является одним из передовых регионов в Уральском федеральном округе. "Здесь у нас показатели по макаронам, по яйцу, мощные перерабатывающие комплексы, есть агрохолдинги и это большой вклад в продовольственную безопасность страны. Задача – помочь ветеранам СВО в современной жизни. Это сектор сельского хозяйства, агробизнес. Челябинская область вошла в 29 регионов и около 10 человек получат господдержку на свое дело: животноводческие проекты, покупка зерна, сушилки и др.… и наша задача, чтобы таких проектов было больше, потому что вся поддержка сейчас закладывается на ветеранов и членов их семей", - сказала она в ходе пленарного заседания.

Она отметила, что задача таких сборов – проинформировать, рассказать об успешных практиках, эту систему сопровождения описать, в том числе познакомить ветеранов СВО с ведущими сельхозпредприятиями. По ее словам, помимо возможности трудоустройства вернувшихся с СВО в агросекторе речь идет также о развитии своего бизнеса. "Я уверена, что Челябинская область покажет ребятам возможности сельского хозяйства. … Они скромные, но мы видим, как они с разных регионов объединяются, и желание участвовать во всех мерах поддержках у них появляется", - пояснила Оглоблина.