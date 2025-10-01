Рейтинг@Mail.ru
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
18:40 01.10.2025 (обновлено: 18:41 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/agropredpriyatiya-2045705396.html
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия - РИА Новости, 01.10.2025
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия
Челябинская область реализует комплекс мероприятий по обучению, переподготовке и трудоустройству участников специальной военной операции, вернувшихся домой, на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:40:00+03:00
2025-10-01T18:41:00+03:00
челябинская область
челябинская область
россия
челябинск
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942770407_0:1:3640:2048_1920x0_80_0_0_bcf18e0117da3eb18d2b486c12f0b75e.jpg
https://ria.ru/20250910/teksler-2041010225.html
https://ria.ru/20250910/parki-2040953944.html
челябинская область
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942770407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_35034f0a818f4f94f61ec39acd1f446a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, челябинск, алексей текслер
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Челябинск, Алексей Текслер
Челябинским участникам СВО помогут трудоустроиться на агропредприятия

Челябинская область поможет трудоустроиться участникам СВО на агропредприятия

© iStock.com / IRINA NAZAROVAВысадка рассады баклажанов
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / IRINA NAZAROVA
Высадка рассады баклажанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Челябинская область реализует комплекс мероприятий по обучению, переподготовке и трудоустройству участников специальной военной операции, вернувшихся домой, на предприятия агропромышленного комплекса, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Челябинская область активно включилась в качестве пилотного региона в инициативу партии "Единая Россия" – кадровый проект "Земля добра". В ходе реализации проекта происходит переподготовка и трудоустройство демобилизованных участников СВО на предприятиях агропромышленного комплекса. В этом процессе нашими партнерами в регионе выступают региональное отделение партии при участии Российского союза сельской молодежи, фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов специальной военной операции", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с пленарного заседания "Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО", состоявшегося в Челябинске.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Более 120 единиц дорожной техники закупили в Челябинской области в 2025 г
10 сентября, 17:05
Также глава региона уточнил, что есть большое количество предприятий, которые готовы трудоустроить вернувшихся из зоны СВО, активно реализуются программы по обучению, переподготовке и вовлечению ветеранов в агропромышленный комплекс.
По данным пресс-службы, особое внимание уделяется развитию фермерства среди ветеранов. Так, на территории региона реализуется проект "Школа фермера": в 2026 году участники СВО, которые являются руководителями хозяйств и сохранили статус сельхозтоваропроизводителя, могут участвовать в отборе на получение государственной поддержки в рамках предоставления субсидий на возмещение затрат по направлениям деятельности растениеводства и животноводства, отмечается в сообщении, отмечается в сообщении.
Кроме того, по мнению Текслера, участникам СВО, как в свое время ветеранам Великой Отечественной войны, предстоит заниматься развитием России, и для этого на федеральном уровне действует масштабная программа "Время героев". В Челябинской области кадровая программа для участников СВО "Герои Южного Урала", направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.
"В программе "Герои Южного Урала" участвуют 60 ребят, изначально на участие в программе поступило больше тысячи заявок. Я рассчитываю на то, чтобы ребята после обучения трудоустроились в исполнительные органы. Практически все участники уже определились с направлением обучения", – сказал Текслер.
Губернатор добавил, что Челябинская область уделяет особое внимание вопросам поддержки защитников Отечества, возвращающихся к мирной жизни. В регионе работает филиал госфонда "Защитники Отечества", для него построено современное здание, а также создан областной Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, и развивается его филиальная сеть - готовится открытие филиалов в наиболее крупных городах – Магнитогорске, Миассе, Златоусте, пояснил он.
По словам заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, одна из флагманских тем – это возможности трудоустройства в агропромышленном комплексе вернувшихся с СВО, создание ими своего бизнеса, и Челябинская область в этом плане является одним из передовых регионов в Уральском федеральном округе. "Здесь у нас показатели по макаронам, по яйцу, мощные перерабатывающие комплексы, есть агрохолдинги и это большой вклад в продовольственную безопасность страны. Задача – помочь ветеранам СВО в современной жизни. Это сектор сельского хозяйства, агробизнес. Челябинская область вошла в 29 регионов и около 10 человек получат господдержку на свое дело: животноводческие проекты, покупка зерна, сушилки и др.… и наша задача, чтобы таких проектов было больше, потому что вся поддержка сейчас закладывается на ветеранов и членов их семей", - сказала она в ходе пленарного заседания.
Она отметила, что задача таких сборов – проинформировать, рассказать об успешных практиках, эту систему сопровождения описать, в том числе познакомить ветеранов СВО с ведущими сельхозпредприятиями. По ее словам, помимо возможности трудоустройства вернувшихся с СВО в агросекторе речь идет также о развитии своего бизнеса. "Я уверена, что Челябинская область покажет ребятам возможности сельского хозяйства. … Они скромные, но мы видим, как они с разных регионов объединяются, и желание участвовать во всех мерах поддержках у них появляется", - пояснила Оглоблина.
Как рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, участник СВО Дмитрий Афанасьев, ассоциация ветеранов СВО становится самой многочисленной исходя из сетки в 89 субъектов РФ. "Есть твердое убеждение в том, что закончится нашей победой СВО и большое количество ветеранов вернется в гражданскую жизнь. Сейчас мы должны об этом задумываться. И такая повестка, сборы проходят в каждом федеральном округе для того, чтобы выработать предложения. Мы затронули сельскохозяйственную повестку - есть твердое понимание того, что из сельхозрегионов граждане РФ шли выполнять задачи СВО. И сейчас все заинтересованы рассказать об успешных ветеранах, которые состоялись в аграрных бизнесах", - сказал он журналистам.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Более 2,7 млрд руб направили в Челябинской области на обустройство парков
10 сентября, 14:09
 
Челябинская областьЧелябинская областьРоссияЧелябинскАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала