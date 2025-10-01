Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане восстановили работу интернета - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 01.10.2025 (обновлено: 16:20 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/afganistan-2045656826.html
В Афганистане восстановили работу интернета
В Афганистане восстановили работу интернета - РИА Новости, 01.10.2025
В Афганистане восстановили работу интернета
Власти Афганистана полностью восстановили работу интернета, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:09:00+03:00
2025-10-01T16:20:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
twitter
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
https://ria.ru/20250424/afganistan-2013109952.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), twitter, талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Twitter, Талибан
В Афганистане восстановили работу интернета

Tolo News: в Афганистане полностью восстановили работу интернета

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Афганистана полностью восстановили работу интернета, передает телеканал Tolo News.
"Работа интернета возобновлена в Афганистане. Все телекоммуникационные сети страны возобновили работу", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети X (бывший Twitter).
Служба мониторинга интернета NetBlocks 29 сентября сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по "обеспечению соблюдения нравственности". СМИ писали, что отключение интернета привело, в частности, к отмене всех рейсов в аэропорту Кабула, а само отключение интернета связано с решением руководства страны.
Ранее правящее в Афганистане движение "Талибан" опровергло заявления об общенациональном запрете интернета, сославшись на изношенную инфраструктуру.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
24 апреля, 09:41
 
В миреАфганистанКабул (город)TwitterТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала