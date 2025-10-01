В Афганистане восстановили работу интернета

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Власти Афганистана полностью восстановили работу интернета, передает телеканал Tolo News.
"Работа интернета возобновлена в Афганистане. Все телекоммуникационные сети страны возобновили работу", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети X (бывший Twitter).
Служба мониторинга интернета NetBlocks 29 сентября сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по "обеспечению соблюдения нравственности". СМИ писали, что отключение интернета привело, в частности, к отмене всех рейсов в аэропорту Кабула, а само отключение интернета связано с решением руководства страны.
Ранее правящее в Афганистане движение "Талибан" опровергло заявления об общенациональном запрете интернета, сославшись на изношенную инфраструктуру.