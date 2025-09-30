Рейтинг@Mail.ru
Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым - РИА Новости, 30.09.2025
Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Журналист Sputnik Трофим Татаренков в беседе с РИА Новости назвал приговор поджигателям двери его квартиры в Петербурге строгим, но справедливым. Во вторник Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей, Рустама Горшкова и Никиту Смакова, к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта, Кирилла Шелегова, приостановлено в связи с тем, что подсудимый отправился на СВО. "Считаю приговор суда строгим, но справедливым. Согласен с назначенным судом видом места лишения свободы - колонией строгого режима", - сказал Трофимов агентству. По его словам, информацию о решениях судов в таких делах важно распространять как можно больше, чтобы "молодые люди, соблазнившиеся легкими деньгами, понимали, что их ждет". В начале января 2024 года Татаренков, один из авторов программы "Изолента" на радио Sputnik, рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру. Были задержаны трое подозреваемых молодых людей, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным полиции, они признались, что выполняли задание, полученное от некоего человека в мессенджере Telegram, за 1 тысячу долларов. Преступление они совершили путем поджога автомобильных покрышек на лестничной клетке жилого дома непосредственно у входных дверей в квартиру.
Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым

Татаренков назвал приговор поджигателям двери его квартиры справедливым

© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Журналист Sputnik Трофим Татаренков в беседе с РИА Новости назвал приговор поджигателям двери его квартиры в Петербурге строгим, но справедливым.
Во вторник Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей, Рустама Горшкова и Никиту Смакова, к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта, Кирилла Шелегова, приостановлено в связи с тем, что подсудимый отправился на СВО.
"Считаю приговор суда строгим, но справедливым. Согласен с назначенным судом видом места лишения свободы - колонией строгого режима", - сказал Трофимов агентству.
По его словам, информацию о решениях судов в таких делах важно распространять как можно больше, чтобы "молодые люди, соблазнившиеся легкими деньгами, понимали, что их ждет".
В начале января 2024 года Татаренков, один из авторов программы "Изолента" на радио Sputnik, рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру. Были задержаны трое подозреваемых молодых людей, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным полиции, они признались, что выполняли задание, полученное от некоего человека в мессенджере Telegram, за 1 тысячу долларов. Преступление они совершили путем поджога автомобильных покрышек на лестничной клетке жилого дома непосредственно у входных дверей в квартиру.
