https://ria.ru/20250930/zhurnalist-2045472466.html

Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым

Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым - РИА Новости, 30.09.2025

Журналист Sputnik назвал приговор поджигателям его квартиры справедливым

Журналист Sputnik Трофим Татаренков в беседе с РИА Новости назвал приговор поджигателям двери его квартиры в Петербурге строгим, но справедливым. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:46:00+03:00

2025-09-30T17:46:00+03:00

2025-09-30T17:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

украина

трофим татаренков

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920181342_0:110:960:650_1920x0_80_0_0_45c9361e227dc2e6ad0887ee47c810cd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Журналист Sputnik Трофим Татаренков в беседе с РИА Новости назвал приговор поджигателям двери его квартиры в Петербурге строгим, но справедливым. Во вторник Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей, Рустама Горшкова и Никиту Смакова, к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта, Кирилла Шелегова, приостановлено в связи с тем, что подсудимый отправился на СВО. "Считаю приговор суда строгим, но справедливым. Согласен с назначенным судом видом места лишения свободы - колонией строгого режима", - сказал Трофимов агентству. По его словам, информацию о решениях судов в таких делах важно распространять как можно больше, чтобы "молодые люди, соблазнившиеся легкими деньгами, понимали, что их ждет". В начале января 2024 года Татаренков, один из авторов программы "Изолента" на радио Sputnik, рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру. Были задержаны трое подозреваемых молодых людей, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным полиции, они признались, что выполняли задание, полученное от некоего человека в мессенджере Telegram, за 1 тысячу долларов. Преступление они совершили путем поджога автомобильных покрышек на лестничной клетке жилого дома непосредственно у входных дверей в квартиру.

https://ria.ru/20250930/podzhog-2045310894.html

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, украина, трофим татаренков, telegram