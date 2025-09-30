Рейтинг@Mail.ru
Владимир Желонкин: Чемпионат высоких технологий создает профессии будущего
30.09.2025
09:00 30.09.2025
Владимир Желонкин: Чемпионат высоких технологий создает профессии будущего
Цифровые двойники пациентов, прототипы новых материалов, интеллектуальные системы агропроизводства, подводные дроны – все это еще лет 15 назад казалось чем-то... РИА Новости, 30.09.2025
Цифровые двойники пациентов, прототипы новых материалов, интеллектуальные системы агропроизводства, подводные дроны – все это еще лет 15 назад казалось чем-то из области фантастики. Однако теперь они стали темами конкурсных заданий финала Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. О том, как прошло событие и как работает опытно-конструкторское бюро профессий будущего, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. – Владимир Борисович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о финале Чемпионата высоких технологий. – Это яркое и вдохновляющее событие. В Великий Новгород приехали участники из 76 регионов России и из 26 дружественных стран. Ребята выполняли свои задачи с горящими глазами. Они выбрали для себя специальности, актуальность которых ближайшие годы будет только расти. Конкурсанты – настоящие первопроходцы, они сегодня осваивают профессии, которые пока только формируются. Кто-то станет специалистом по кибериммунной автономности, а кто-то – по интеллектуальным системам агропроизводства. – Как на финале была устроена работа участников? – Работали ребята в условиях, максимально приближенным к реальным. Например, прямо на площадке было проложено железнодорожное полотно. И конкурсанты должны были исследовать его с помощью беспилотных летательных и наземных аппаратов. Они готовили дроны к выполнению задания, прокладывали маршруты, собирали данные, создавали 3D-модель железнодорожного полотна, выявляли дефекты инфраструктуры и составляли рекомендации по ремонту. То есть задания соревновательной программы предполагали решение задач, востребованных в современных экономических реалиях. Оценивали навыки конкурсантов представители ведущих российских компаний, которые заинтересованы в кадрах, владеющих инновационными компетенциями чемпионата. Все финалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, ведь они уже прошли серьезный отбор на региональном и межрегиональном этапах. – Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Какую роль он играет в реализации проекта? – Суть федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" – в обновлении системы среднего профессионального образования таким образом, чтобы в колледжах и техникумах готовились кадры "под ключ" для конкретных предприятий в каждом регионе. Ребята после колледжа сразу выходят на рабочее место, четко понимая свои задачи, их не надо переучивать. В тесной связке с работодателем формируются образовательные программы, студенты получают максимум практики. У нас в 86 регионах уже работают 506 кластеров "Профессионалитета". В этой же логике развивается чемпионатное движение. Оно помогает нам точно транслировать в систему СПО запрос работодателя на подготовку кадров. Более 7,5 тысячи предприятий-партнеров участвуют в чемпионатном движении, определяют востребованные специальности для чемпионата "Профессионалы" и инновационные для чемпионата высоких технологий. Партнерская сеть чемпионатного движения постоянно расширяется, мы благодарны компаниям, которые поддерживают этот проект. Это сотрудничество усиливает связь обучения с рынком труда и способствует эффективному развитию кадрового потенциала страны. Чемпионаты по профессиональному мастерству, несомненно, делают систему СПО более динамичной, современной и востребованной. – Почему Чемпионат высоких технологий называют опытно-конструкторским бюро новых профессий? – Чемпионат высоких технологий работает на опережение. Соревнования проходят по компетенциям, которые, как мы ожидаем, будут массово востребованы через 2–3 года. Мы это делаем, чтобы в соответствии с трендами на рынке труда успевать готовить специалистов, способных работать в условиях цифровой экономики и технологических вызовов. На площадках чемпионата буквально рождаются и отрабатываются специальности будущего. Каждый год их набор обновляется. Компетенции, которые были апробированы на Чемпионате высоких технологий, становятся стандартом и переходят в чемпионат "Профессионалы", уступая место новым направлениям. Это обеспечивает постоянное обновление системы подготовки кадров. Я бы еще сравнил Чемпионат высоких технологий с премьерным показом – только не фильмов или спектаклей, а технологических решений. Здесь все как в большом кино: за ярким финалом – месяцы тщательного отбора компетенций, разработки заданий и усиленных тренировок. А после такого "показа" лучшие наработки чемпионата получают путевку в жизнь: происходит обновление образовательных программ. И даже появляются новые специальности. Так, по итогам прошлого чемпионатного цикла был введен ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт – ред.) "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта". Это яркий пример того, как чемпионаты профмастерства оказывают непосредственное влияние на подготовку кадров. – Какие направления и компетенции были представлены на этом чемпионате? – Соревновательная программа была посвящена важным темам: обеспечению национальной безопасности и разработке технологий двойного назначения. Для чемпионата были отобраны 15 инновационных компетенций. Одна из них – "Противодействие беспилотным авиационным системам". Убеждать никого в актуальности этой компетенции не приходится. Конкурсанты проектировали системы защиты, проводили анализ воздушной обстановки, применяли специализированные средства подавления и отражения массированной атаки беспилотников. Или, например, "Ручная лазерная сварка" – это востребованное направление для авиастроения, машиностроения, электроники. Высокоточные лазерные технологии используются для четкой обработки деталей. Несколько компетенций были посвящены персонализированному подходу к медицинской помощи пациенту. Несомненно, будущее именно за таким форматом работы в здравоохранении, реализовывать который помогут высокие технологии, в том числе ИИ. – Как бы вы одним предложением описали значение этого чемпионата? – Это мощный инвестиционный проект для будущего России, где главный капитал – таланты нашей молодежи, а дивиденды – технологическое лидерство и безопасность страны.
Владимир Желонкин: Чемпионат высоких технологий создает профессии будущего

Цифровые двойники пациентов, прототипы новых материалов, интеллектуальные системы агропроизводства, подводные дроны – все это еще лет 15 назад казалось чем-то из области фантастики. Однако теперь они стали темами конкурсных заданий финала Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. О том, как прошло событие и как работает опытно-конструкторское бюро профессий будущего, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.
– Владимир Борисович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о финале Чемпионата высоких технологий.
– Это яркое и вдохновляющее событие. В Великий Новгород приехали участники из 76 регионов России и из 26 дружественных стран. Ребята выполняли свои задачи с горящими глазами. Они выбрали для себя специальности, актуальность которых ближайшие годы будет только расти. Конкурсанты – настоящие первопроходцы, они сегодня осваивают профессии, которые пока только формируются. Кто-то станет специалистом по кибериммунной автономности, а кто-то – по интеллектуальным системам агропроизводства.
– Как на финале была устроена работа участников?
– Работали ребята в условиях, максимально приближенным к реальным. Например, прямо на площадке было проложено железнодорожное полотно. И конкурсанты должны были исследовать его с помощью беспилотных летательных и наземных аппаратов. Они готовили дроны к выполнению задания, прокладывали маршруты, собирали данные, создавали 3D-модель железнодорожного полотна, выявляли дефекты инфраструктуры и составляли рекомендации по ремонту.
То есть задания соревновательной программы предполагали решение задач, востребованных в современных экономических реалиях. Оценивали навыки конкурсантов представители ведущих российских компаний, которые заинтересованы в кадрах, владеющих инновационными компетенциями чемпионата. Все финалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, ведь они уже прошли серьезный отбор на региональном и межрегиональном этапах.
– Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Какую роль он играет в реализации проекта?
– Суть федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" – в обновлении системы среднего профессионального образования таким образом, чтобы в колледжах и техникумах готовились кадры "под ключ" для конкретных предприятий в каждом регионе. Ребята после колледжа сразу выходят на рабочее место, четко понимая свои задачи, их не надо переучивать. В тесной связке с работодателем формируются образовательные программы, студенты получают максимум практики. У нас в 86 регионах уже работают 506 кластеров "Профессионалитета".
В этой же логике развивается чемпионатное движение. Оно помогает нам точно транслировать в систему СПО запрос работодателя на подготовку кадров. Более 7,5 тысячи предприятий-партнеров участвуют в чемпионатном движении, определяют востребованные специальности для чемпионата "Профессионалы" и инновационные для чемпионата высоких технологий.
Партнерская сеть чемпионатного движения постоянно расширяется, мы благодарны компаниям, которые поддерживают этот проект. Это сотрудничество усиливает связь обучения с рынком труда и способствует эффективному развитию кадрового потенциала страны.
Чемпионаты по профессиональному мастерству, несомненно, делают систему СПО более динамичной, современной и востребованной.
– Почему Чемпионат высоких технологий называют опытно-конструкторским бюро новых профессий?
– Чемпионат высоких технологий работает на опережение. Соревнования проходят по компетенциям, которые, как мы ожидаем, будут массово востребованы через 2–3 года. Мы это делаем, чтобы в соответствии с трендами на рынке труда успевать готовить специалистов, способных работать в условиях цифровой экономики и технологических вызовов.
На площадках чемпионата буквально рождаются и отрабатываются специальности будущего. Каждый год их набор обновляется. Компетенции, которые были апробированы на Чемпионате высоких технологий, становятся стандартом и переходят в чемпионат "Профессионалы", уступая место новым направлениям. Это обеспечивает постоянное обновление системы подготовки кадров.
Я бы еще сравнил Чемпионат высоких технологий с премьерным показом – только не фильмов или спектаклей, а технологических решений. Здесь все как в большом кино: за ярким финалом – месяцы тщательного отбора компетенций, разработки заданий и усиленных тренировок. А после такого "показа" лучшие наработки чемпионата получают путевку в жизнь: происходит обновление образовательных программ. И даже появляются новые специальности. Так, по итогам прошлого чемпионатного цикла был введен ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт – ред.) "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта". Это яркий пример того, как чемпионаты профмастерства оказывают непосредственное влияние на подготовку кадров.
– Какие направления и компетенции были представлены на этом чемпионате?
– Соревновательная программа была посвящена важным темам: обеспечению национальной безопасности и разработке технологий двойного назначения. Для чемпионата были отобраны 15 инновационных компетенций.
Одна из них – "Противодействие беспилотным авиационным системам". Убеждать никого в актуальности этой компетенции не приходится. Конкурсанты проектировали системы защиты, проводили анализ воздушной обстановки, применяли специализированные средства подавления и отражения массированной атаки беспилотников.
Или, например, "Ручная лазерная сварка" – это востребованное направление для авиастроения, машиностроения, электроники. Высокоточные лазерные технологии используются для четкой обработки деталей.
Несколько компетенций были посвящены персонализированному подходу к медицинской помощи пациенту. Несомненно, будущее именно за таким форматом работы в здравоохранении, реализовывать который помогут высокие технологии, в том числе ИИ.
– Как бы вы одним предложением описали значение этого чемпионата?
– Это мощный инвестиционный проект для будущего России, где главный капитал – таланты нашей молодежи, а дивиденды – технологическое лидерство и безопасность страны.
