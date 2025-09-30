https://ria.ru/20250930/zemletryasenie-2045268953.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.09.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T01:37:00+03:00

2025-09-30T01:37:00+03:00

2025-09-30T06:06:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Сейсмособытие зарегистрировали в 0.07 мск. "Время UTC ... 22.07 (0.07 мск) … магнитуда: 6,1", — говорится в сообщении. Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,1 километра.По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. В крае введен режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250930/kamchatka-2045265450.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук