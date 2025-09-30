https://ria.ru/20250930/zemletryasenie-2045268953.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Сейсмособытие зарегистрировали в 0.07 мск. "Время UTC ... 22.07 (0.07 мск) … магнитуда: 6,1", — говорится в сообщении. Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,1 километра.По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. В крае введен режим ЧС природного характера.
