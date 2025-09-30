Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 30.09.2025 (обновлено: 06:06 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/zemletryasenie-2045268953.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.09.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:37:00+03:00
2025-09-30T06:06:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Сейсмособытие зарегистрировали в 0.07 мск. "Время UTC ... 22.07 (0.07 мск) … магнитуда: 6,1", — говорится в сообщении. Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,1 километра.По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. В крае введен режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250930/kamchatka-2045265450.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие зарегистрировали в 0.07 мск.
"Время UTC ... 22.07 (0.07 мск) … магнитуда: 6,1", — говорится в сообщении.
Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,1 километра.
По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. В крае введен режим ЧС природного характера.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
На Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков
00:45
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала