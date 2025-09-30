Рейтинг@Mail.ru
Защита Таубер оспорит решение о ее аресте - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 30.09.2025 (обновлено: 16:52 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/zaschita-2045445177.html
Защита Таубер оспорит решение о ее аресте
Защита Таубер оспорит решение о ее аресте - РИА Новости, 30.09.2025
Защита Таубер оспорит решение о ее аресте
Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:26:00+03:00
2025-09-30T16:52:00+03:00
в мире
кишинев
марина таубер
sputnik молдова
молдавия
илан шор
московский комсомолец
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_0:46:3509:2020_1920x0_80_0_0_07067cfc82319b270b3a2a62c99e8cd3.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим, будет оспорен, заявил журналистам после заседания адвокат Сергей Морару. На суде депутат не присутствовала. "Могу сказать, что этот процесс и этот приговор, весь мир знает, что Таубер никогда не финансировала политическую партию "Шор", это не касалось ее обязанностей, у нее не было таких денег. Таубер ежегодно подавала декларацию о доходах, там не было данных о таких расходах. Не знаю, сколько лет пройдет, пока суды признают правду. Мы опротестуем это решение, также опротестуем решение о ее аресте в Апелляционной палате", - сказал Морару. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы с отбиванием. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250930/tauber-2045446647.html
https://ria.ru/20250916/vlasti-2042176000.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_721:0:3450:2047_1920x0_80_0_0_8877552cfc7d2d68984a9d31cbe3d704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, марина таубер, sputnik молдова, молдавия, илан шор, московский комсомолец, евгения гуцул, гагаузия
В мире, Кишинев, Марина Таубер, Sputnik Молдова, Молдавия, Илан Шор, Московский комсомолец, Евгения Гуцул, Гагаузия
Защита Таубер оспорит решение о ее аресте

Защита Таубер оспорит в апелляционной палате решение о ее аресте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим, будет оспорен, заявил журналистам после заседания адвокат Сергей Морару.
На суде депутат не присутствовала.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Адвокат Таубер не знает, где находится его подзащитная
Вчера, 16:30
"Могу сказать, что этот процесс и этот приговор, весь мир знает, что Таубер никогда не финансировала политическую партию "Шор", это не касалось ее обязанностей, у нее не было таких денег. Таубер ежегодно подавала декларацию о доходах, там не было данных о таких расходах. Не знаю, сколько лет пройдет, пока суды признают правду. Мы опротестуем это решение, также опротестуем решение о ее аресте в Апелляционной палате", - сказал Морару.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы с отбиванием.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Таубер обвинила молдавские власти в запугивании оппозиции
16 сентября, 11:01
 
В миреКишиневМарина ТауберSputnik МолдоваМолдавияИлан ШорМосковский комсомолецЕвгения ГуцулГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала