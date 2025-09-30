https://ria.ru/20250930/zakharova-2045468991.html
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии - РИА Новости, 30.09.2025
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии
Москва ответит на объявление персоной нон-грата российского дипломата в Австрии, один из дипломатов того же уровня покинет Россию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва ответит на объявление персоной нон-грата российского дипломата в Австрии, один из дипломатов того же уровня покинет Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата, он выехал из страны, передавало ранее новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны. "Традиционно отвечаем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию",- сказала Захарова.
