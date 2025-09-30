Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии
17:31 30.09.2025 (обновлено: 17:37 30.09.2025)
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии
Захарова отреагировала на объявление дипломата персоной нон грата в Австрии
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва ответит на объявление персоной нон-грата российского дипломата в Австрии, один из дипломатов того же уровня покинет Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата, он выехал из страны, передавало ранее новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны. "Традиционно отвечаем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию",- сказала Захарова.
австрия, россия, в мире, мария захарова, москва
Австрия, Россия, В мире, Мария Захарова, Москва
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва ответит на объявление персоной нон-грата российского дипломата в Австрии, один из дипломатов того же уровня покинет Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата, он выехал из страны, передавало ранее новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны.
"Традиционно отвечаем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию",- сказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Захарова оценила план Трампа по Газе
АвстрияРоссияВ миреМария ЗахароваМосква
 
 
