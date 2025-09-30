https://ria.ru/20250930/zaharova-2045382314.html

Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих

Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих - РИА Новости, 30.09.2025

Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новостями биполярки" заявления Украины об увеличении числа русскоговорящих в стране, поинтересовавшись... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:52:00+03:00

2025-09-30T14:52:00+03:00

2025-09-30T14:52:00+03:00

в мире

украина

россия

мария захарова

елена ивановская

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новостями биполярки" заявления Украины об увеличении числа русскоговорящих в стране, поинтересовавшись способом их подсчета. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. "Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" - написала она в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20250926/ukraina-2044600872.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова, елена ивановская, верховная рада украины