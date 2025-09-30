Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих - РИА Новости, 30.09.2025
14:52 30.09.2025
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих - РИА Новости, 30.09.2025
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новостями биполярки" заявления Украины об увеличении числа русскоговорящих в стране, поинтересовавшись... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
украина
россия
мария захарова
елена ивановская
верховная рада украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новостями биполярки" заявления Украины об увеличении числа русскоговорящих в стране, поинтересовавшись способом их подсчета. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. "Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" - написала она в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Захарова ответила на заявления Киева об увеличении числа русскоговорящих

Захарова назвала заявления Украины о русскоговорящих новостями биполярки

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "новостями биполярки" заявления Украины об увеличении числа русскоговорящих в стране, поинтересовавшись способом их подсчета.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке.
"Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" - написала она в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Захарова прокомментировала охоту на ведьм на Украине
26 сентября, 15:35
26 сентября, 15:35
 
