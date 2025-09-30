https://ria.ru/20250930/zaderzhanie-2045347665.html

В Польше задержали украинца, якобы причастного к взрыву "Северных потоков"

В Польше задержали украинца, якобы причастного к взрыву "Северных потоков"

ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. В Польше задержали гражданина Украины, которого в Германии подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках", передает радиостанция RMF FM. "В Польше задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток", — говорится в сообщении. Задержанный находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом, уточнила радиостанция. Взрывы на газопроводах Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила. "Северный поток", обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов уже завершилось, но его еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта. Арест предполагаемого организатора диверсий

