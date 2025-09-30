В Польше задержали украинца, якобы причастного к взрыву "Северных потоков"
В Польше задержали подозреваемого в причастности к взрыву на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. В Польше задержали гражданина Украины, которого в Германии подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках", передает радиостанция RMF FM.
"В Польше задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток", — говорится в сообщении.
Задержанный находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом, уточнила радиостанция.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Взрывы на газопроводах
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
"Северный поток", обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов уже завершилось, но его еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.
Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Арест предполагаемого организатора диверсий
- В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали Сергея Кузнецова. Его задержали, когда он приехал с семьей в провинцию Римини на отдых.
- В европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, якобы подорвавшую газопроводы, входили семь человек, включая Кузнецова.
- По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для диверсии на "Северных потоках". Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
- В середине сентября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что обжалует это решение, на рассмотрение уйдет примерно месяц.
