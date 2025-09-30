https://ria.ru/20250930/wetex-2045479923.html
Компании из РФ представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX
Компании из РФ представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX - РИА Новости, 30.09.2025
Компании из РФ представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX
Экспозиция российских компаний под брендом "Сделано в России", на которой 26 производителей со всей страны представляют инновационные разработки в области... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:28:00+03:00
2025-09-30T18:28:00+03:00
2025-09-30T18:28:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экспозиция российских компаний под брендом "Сделано в России", на которой 26 производителей со всей страны представляют инновационные разработки в области охраны окружающей среды, водоочистки, переработки отходов, цифровых решений для промышленности и устойчивого сельского хозяйства открылась 30 сентября на выставке WETEX 2025 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, расположилась в двух павильонах. В 2025 году она стала одной из крупнейших национальных экспозиций. Уже в первые часы работы выставки экспозицию осмотрел Председатель Высшего совета Дубая по энергетике Шейх Ахмед Бен Саид Аль Мактум", - говорится в сообщении. В экспозиции участвуют компании, сертифицированные по программе "Сделано в России", в числе которых "Акватория" из Санкт-Петербурга, "Аквабрайт" из Москвы и "Эмеральд Экотехнологии" из Владимирской области — лидеры в области водоочистки и экологичных технологий. Они представили современные фильтры, инновационные системы очистки и оборудование для водоподготовки, востребованные на международных рынках. "Участие российских компаний в WETEX под национальным брендом "Сделано в России" имеет особое значение. Мы представляем лучшие отечественные разработки в области возобновляемой энергетики, водных технологий и охраны окружающей среды. Наша цель — не только показать конкурентоспособность российских компаний, но и подчеркнуть их вклад в устойчивое развитие и глобальный технологический прогресс. Мы уверены, что экспозиция станет основой для новых партнерств с бизнесом и государственными институтами Ближнего Востока", — отметил представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори. РЭЦ напомнил, что участие в выставках в рамках национальнх экспозиций "Сделано в России" — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам выставок комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше и изучить график выставок можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство по поручению Президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом. Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250930/torgovlya-2045436389.html
https://ria.ru/20250929/pekin-2045161545.html
россия
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, дубай
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Дубай
Компании из РФ представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX
Российские компании представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экспозиция российских компаний под брендом "Сделано в России", на которой 26 производителей со всей страны представляют инновационные разработки в области охраны окружающей среды, водоочистки, переработки отходов, цифровых решений для промышленности и устойчивого сельского хозяйства открылась 30 сентября на выставке WETEX 2025 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, расположилась в двух павильонах. В 2025 году она стала одной из крупнейших национальных экспозиций. Уже в первые часы работы выставки экспозицию осмотрел Председатель Высшего совета Дубая по энергетике Шейх Ахмед Бен Саид Аль Мактум", - говорится в сообщении.
В экспозиции участвуют компании, сертифицированные по программе "Сделано в России", в числе которых "Акватория" из Санкт-Петербурга, "Аквабрайт" из Москвы и "Эмеральд Экотехнологии" из Владимирской области — лидеры в области водоочистки и экологичных технологий. Они представили современные фильтры, инновационные системы очистки и оборудование для водоподготовки, востребованные на международных рынках.
"Участие российских компаний в WETEX под национальным брендом "Сделано в России" имеет особое значение. Мы представляем лучшие отечественные разработки в области возобновляемой энергетики, водных технологий и охраны окружающей среды. Наша цель — не только показать конкурентоспособность российских компаний, но и подчеркнуть их вклад в устойчивое развитие и глобальный технологический прогресс. Мы уверены, что экспозиция станет основой для новых партнерств с бизнесом и государственными институтами Ближнего Востока", — отметил представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори.
РЭЦ напомнил, что участие в выставках в рамках национальнх экспозиций "Сделано в России" — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам выставок комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше и изучить график выставок можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство по поручению Президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.
Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".