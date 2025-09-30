https://ria.ru/20250930/wetex-2045479923.html

Компании из РФ представили технологии под брендом Made in Russia на WETEX

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экспозиция российских компаний под брендом "Сделано в России", на которой 26 производителей со всей страны представляют инновационные разработки в области охраны окружающей среды, водоочистки, переработки отходов, цифровых решений для промышленности и устойчивого сельского хозяйства открылась 30 сентября на выставке WETEX 2025 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, расположилась в двух павильонах. В 2025 году она стала одной из крупнейших национальных экспозиций. Уже в первые часы работы выставки экспозицию осмотрел Председатель Высшего совета Дубая по энергетике Шейх Ахмед Бен Саид Аль Мактум", - говорится в сообщении. В экспозиции участвуют компании, сертифицированные по программе "Сделано в России", в числе которых "Акватория" из Санкт-Петербурга, "Аквабрайт" из Москвы и "Эмеральд Экотехнологии" из Владимирской области — лидеры в области водоочистки и экологичных технологий. Они представили современные фильтры, инновационные системы очистки и оборудование для водоподготовки, востребованные на международных рынках. "Участие российских компаний в WETEX под национальным брендом "Сделано в России" имеет особое значение. Мы представляем лучшие отечественные разработки в области возобновляемой энергетики, водных технологий и охраны окружающей среды. Наша цель — не только показать конкурентоспособность российских компаний, но и подчеркнуть их вклад в устойчивое развитие и глобальный технологический прогресс. Мы уверены, что экспозиция станет основой для новых партнерств с бизнесом и государственными институтами Ближнего Востока", — отметил представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори. РЭЦ напомнил, что участие в выставках в рамках национальнх экспозиций "Сделано в России" — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам выставок комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними. Узнать больше и изучить график выставок можно на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство по поручению Президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом. Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

