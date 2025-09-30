Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке
15:10 30.09.2025
В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке
Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело… о получении взятки в особо крупном размере… в отношении исполняющего обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, 25 сентября сотрудник территориального управления Росимущества получил от некоего гражданина взятку в 13 миллионов рублей. Деньги ему передала его знакомая, выступавшая в качестве посредника. Взятка предназначалась за непредставление в суд возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и решение в дальнейшем не обжаловать постановление суда. "Преступные действия фигурантов выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном главке СК. Как следует из релиза, следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудника Росимущества по факту совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его знакомой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Росимущества за взятку в 13 млн рублей

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело… о получении взятки в особо крупном размере… в отношении исполняющего обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 сентября сотрудник территориального управления Росимущества получил от некоего гражданина взятку в 13 миллионов рублей. Деньги ему передала его знакомая, выступавшая в качестве посредника. Взятка предназначалась за непредставление в суд возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и решение в дальнейшем не обжаловать постановление суда.
"Преступные действия фигурантов выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном главке СК.
Как следует из релиза, следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудника Росимущества по факту совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его знакомой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке
