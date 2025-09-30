Рейтинг@Mail.ru
11:42 30.09.2025 (обновлено: 11:43 30.09.2025)
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Начальник регионального МЧС Надежин задержан по подозрению в получении взятки" - сказал собеседник агентства.
2025
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки

Начальника ГУ МЧС по КБР Надеждина задержали по подозрению в получении взятки

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Начальник регионального МЧС Надежин задержан по подозрению в получении взятки" - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
