https://ria.ru/20250930/vzyatka-2045325659.html
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 30.09.2025
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:42:00+03:00
2025-09-30T11:42:00+03:00
2025-09-30T11:43:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Начальник регионального МЧС Надежин задержан по подозрению в получении взятки" - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250930/novgorod-2045305286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки
Начальника ГУ МЧС по КБР Надеждина задержали по подозрению в получении взятки