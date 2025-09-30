Начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заподозрили в получении взятки

https://ria.ru/20250930/vzyatka-2045325659.html

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Начальник регионального МЧС Надежин задержан по подозрению в получении взятки" - сказал собеседник агентства.

