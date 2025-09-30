https://ria.ru/20250930/vsu-2045263493.html
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт - РИА Новости, 30.09.2025
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт
Украинские войска потеряли до 20 боевиков при неудавшейся попытке вернуть занятый российскими штурмовиками опорный пункт, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:27:00+03:00
2025-09-30T00:27:00+03:00
2025-09-30T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 20 боевиков при неудавшейся попытке вернуть занятый российскими штурмовиками опорный пункт, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, в августе 2025 года штурмовая рота под командованием Максима Заморина закрепилась на опорном пункте и приступила к его обороне. Через несколько часов ВСУ предприняли попытку вернуть ранее утерянные позиции. "В результате слаженных действий рота под грамотным руководством младшего лейтенанта Заморина отбила нападение, уничтожив до 20 боевиков ВСУ. В ходе боя младший лейтенант лично ликвидировал пятерых военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт
Штурмовики ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ при обороне опорного пункта