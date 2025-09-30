Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 30.09.2025
ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 20 боевиков при неудавшейся попытке вернуть занятый российскими штурмовиками опорный пункт, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, в августе 2025 года штурмовая рота под командованием Максима Заморина закрепилась на опорном пункте и приступила к его обороне. Через несколько часов ВСУ предприняли попытку вернуть ранее утерянные позиции. "В результате слаженных действий рота под грамотным руководством младшего лейтенанта Заморина отбила нападение, уничтожив до 20 боевиков ВСУ. В ходе боя младший лейтенант лично ликвидировал пятерых военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовики ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ при обороне опорного пункта

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого американского наемника - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец
Вчера, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
