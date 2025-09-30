https://ria.ru/20250930/vsu-2045263493.html

ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт

ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт - РИА Новости, 30.09.2025

ВСУ потеряли до 20 боевиков при попытке вернуть опорный пункт

Украинские войска потеряли до 20 боевиков при неудавшейся попытке вернуть занятый российскими штурмовиками опорный пункт, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:27:00+03:00

2025-09-30T00:27:00+03:00

2025-09-30T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 20 боевиков при неудавшейся попытке вернуть занятый российскими штурмовиками опорный пункт, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, в августе 2025 года штурмовая рота под командованием Максима Заморина закрепилась на опорном пункте и приступила к его обороне. Через несколько часов ВСУ предприняли попытку вернуть ранее утерянные позиции. "В результате слаженных действий рота под грамотным руководством младшего лейтенанта Заморина отбила нападение, уничтожив до 20 боевиков ВСУ. В ходе боя младший лейтенант лично ликвидировал пятерых военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)