Воробьев: воссоединение РФ с новыми регионами произошло благодаря мужеству

Воробьев: воссоединение РФ с новыми регионами произошло благодаря мужеству

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение РФ с новыми регионами стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня — День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией! Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию — свою Родину, свою будущность", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также отметил, что Подмосковье по поручению президента с первых дней воссоединения поддерживает подшефные территории — Новоазовский и Тельмановский районы. "Восстанавливаем разрушенное, строим новое: школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру. Подмосковные специалисты, предприятия и волонтеры ежедневно трудятся бок о бок с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь", - заявил Воробьев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

