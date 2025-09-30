Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: воссоединение РФ с новыми регионами произошло благодаря мужеству
Новости Подмосковья
 
16:36 30.09.2025
Воробьев: воссоединение РФ с новыми регионами произошло благодаря мужеству
Воробьев: воссоединение РФ с новыми регионами произошло благодаря мужеству
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение РФ с новыми регионами стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня — День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией! Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию — свою Родину, свою будущность", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также отметил, что Подмосковье по поручению президента с первых дней воссоединения поддерживает подшефные территории — Новоазовский и Тельмановский районы. "Восстанавливаем разрушенное, строим новое: школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру. Подмосковные специалисты, предприятия и волонтеры ежедневно трудятся бок о бок с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь", - заявил Воробьев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение РФ с новыми регионами стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня — День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией! Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию — свою Родину, свою будущность", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Вчера, 12:39
Губернатор также отметил, что Подмосковье по поручению президента с первых дней воссоединения поддерживает подшефные территории — Новоазовский и Тельмановский районы.
"Восстанавливаем разрушенное, строим новое: школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру. Подмосковные специалисты, предприятия и волонтеры ежедневно трудятся бок о бок с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь", - заявил Воробьев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Женщина с сердцем в руках - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Московской области
29 сентября, 19:05
 
Новости Подмосковья Россия Луганская Народная Республика Запорожская область Андрей Воробьев
 
 
