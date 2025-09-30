https://ria.ru/20250930/ukraina-2045343159.html
Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков
Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2025
Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков
Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:57:00+03:00
2025-09-30T12:57:00+03:00
2025-09-30T13:10:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.
https://ria.ru/20250930/kreml-2045345899.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков
Песков: Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог