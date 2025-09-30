https://ria.ru/20250930/ukraina-2045343159.html

Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков

Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2025

Украина продолжает милитаристскую линию, заявил Песков

Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:57:00+03:00

2025-09-30T12:57:00+03:00

2025-09-30T13:10:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.

https://ria.ru/20250930/kreml-2045345899.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков