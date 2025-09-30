https://ria.ru/20250930/uitkoff-2045270703.html
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:21:00+03:00
2025-09-30T02:21:00+03:00
2025-09-30T02:21:00+03:00
в мире
великобритания
сша
ближний восток
тони блэр
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_dd5c141393df41c7f0e005681a744fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе временной администрации, предусмотренной мирным планом президента Дональда Трампа для Газы. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики. "Я думаю, что если Тони будет участвовать, он отлично справится", – заявил Уиткофф журналистам. Уиткофф подчеркнул, что на этот раз он уверен в положительном исходе как никогда ранее.
https://ria.ru/20250930/starmer-2045267910.html
великобритания
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_b24f2454b44d50671ef89b155a93a9dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, ближний восток, тони блэр, стив уиткофф, дональд трамп, хамас
В мире, Великобритания, США, Ближний Восток, Тони Блэр, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
Уиткофф: Блэр справится на отлично с ролью в "Совете мира" по Газе