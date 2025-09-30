https://ria.ru/20250930/uitkoff-2045270703.html

Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе

2025-09-30T02:21:00+03:00

в мире

великобритания

сша

ближний восток

тони блэр

стив уиткофф

дональд трамп

хамас

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе временной администрации, предусмотренной мирным планом президента Дональда Трампа для Газы. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики. "Я думаю, что если Тони будет участвовать, он отлично справится", – заявил Уиткофф журналистам. Уиткофф подчеркнул, что на этот раз он уверен в положительном исходе как никогда ранее.

