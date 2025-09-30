Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/uitkoff-2045270703.html
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:21:00+03:00
2025-09-30T02:21:00+03:00
в мире
великобритания
сша
ближний восток
тони блэр
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_dd5c141393df41c7f0e005681a744fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе временной администрации, предусмотренной мирным планом президента Дональда Трампа для Газы. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики. "Я думаю, что если Тони будет участвовать, он отлично справится", – заявил Уиткофф журналистам. Уиткофф подчеркнул, что на этот раз он уверен в положительном исходе как никогда ранее.
https://ria.ru/20250930/starmer-2045267910.html
великобритания
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_b24f2454b44d50671ef89b155a93a9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, ближний восток, тони блэр, стив уиткофф, дональд трамп, хамас
В мире, Великобритания, США, Ближний Восток, Тони Блэр, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе

Уиткофф: Блэр справится на отлично с ролью в "Совете мира" по Газе

© AP Photo / Richard DrewТони Блэр
Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Тони Блэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выразил уверенность, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр "справится на отлично" в составе временной администрации, предусмотренной мирным планом президента Дональда Трампа для Газы.
Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
"Я думаю, что если Тони будет участвовать, он отлично справится", – заявил Уиткофф журналистам.
Уиткофф подчеркнул, что на этот раз он уверен в положительном исходе как никогда ранее.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе
01:18
 
В миреВеликобританияСШАБлижний ВостокТони БлэрСтив УиткоффДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала