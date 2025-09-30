УЕФА отложил решение о возможном отстранении Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил решение об отстранении израильских сборных и клубов от международных соревнований в связи с переговорами о мире по вопросу конфликта в секторе Газа, сообщает Sky Sports.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
По информации Sky Sports, в настоящее время среди лидеров европейского футбола бытует мнение, что введение санкций против Израиля во время мирных переговоров было бы "неправильным шагом". Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА надеялись на голосование по Израилю, однако экстренное заседание, как предполагается, не созывалось.
Газета The Times 25 сентября сообщила, что большинство членов исполкома УЕФА высказываются за отстранение Израиля. Предполагалось, что данное решение может быть принято на текущей неделе. Газета The Guardian уточняла, что отстранение не будет касаться совместно проводимых соревнований, таких как отбор на чемпионат мира, который организован вместе с Международной федерацией футбола (ФИФА).
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся геноцидом на оккупированной палестинской территории. До этого международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
