Совбез Турции провел оценку ситуации на Украине
Турция готова взять на себя больше ответственности за ситуацию на Украине
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Совбез Турции провел во вторник оценку текущей ситуации по Украине, выражена обеспокоенность, заявлено о готовности "взять больше ответственности" за процесс урегулирования, говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам заседания.
В заявлении, в частности, указано, что "была проведена оценка текущей ситуации", "выражена обеспокоенность событиями", "заявлено, что Турция готова взять на себя больше ответственности за установление мира".
В заявлении при этом не уточняется, какие именно события имеются в виду.
Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, отметил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия.