https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045496308.html

В Турции решили уничтожить предположительно украинский катер

В Турции решили уничтожить предположительно украинский катер - РИА Новости, 30.09.2025

В Турции решили уничтожить предположительно украинский катер

Обнаруженный у берегов турецкого Трабзона предположительно украинский катер решено уничтожить, сообщили власти провинции. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:30:00+03:00

2025-09-30T19:30:00+03:00

2025-09-30T19:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

трабзон (провинция)

черное море

шиле

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045465306_3:0:1615:907_1920x0_80_0_0_b98c9f2a2265f6d9dcd8384c23c5fd57.jpg

СТАМБУЛ, 30 сен – РИА Новости. Обнаруженный у берегов турецкого Трабзона предположительно украинский катер решено уничтожить, сообщили власти провинции. Безэкипажный катер, предположительно украинский, прибило к берегам турецкой провинции Трабзон во вторник утром, саперы обследовали находку. "Обнаруженный безэкипажный катер по результатам оценки сотрудниками командования подводными и спасательными операциями и другими экспертами решено нейтрализовать контролируемым (взрывом – ред.)", - сообщили власти провинции Трабзон в пресс-релизе. Как выяснило РИА Новости на основании фотографий катера, речь идет скорее всего об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере MAGURA V5. На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами на пляж стамбульского пригорода Шиле, в июле саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).

https://ria.ru/20250930/ukraina-2045485168.html

трабзон (провинция)

черное море

шиле

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, трабзон (провинция), черное море, шиле, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)