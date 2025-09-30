Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не откажется от российской энергии под давлением США - РИА Новости, 30.09.2025
10:04 30.09.2025
Источник: Турция не откажется от российской энергии под давлением США
2025-09-30T10:04:00+03:00
2025-09-30T10:04:00+03:00
в мире
турция
дональд трамп
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
сша
сергей лавров
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Турция, несмотря на давление со стороны США, вряд ли откажется от поставок российской энергопродукции, однако будет стремиться к диверсификации источников, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Анкара прекратит закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Вашингтона, отметил, что Москва уважает позицию Турции и убеждена: Анкара будет исходить из национальных интересов. "Вряд ли это давление приведёт к отказу от российских поставок. Существуют долгосрочные контракты, выстроенный и проверенный годами механизм двустороннего сотрудничества. Отказаться от этого одномоментно невозможно", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, в то же время Турция намерена расширять спектр партнёров. "Да, мы будем обращаться ко всем доступным источникам на рынке. С учётом того, что мы начали практику реэкспорта закупаемого газа третьим странам и подписали соответствующие соглашения, нам необходимо взаимодействовать со всеми крупными поставщиками. В этом нет ничего необычного", - добавил источник. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечала газета Ekonomim. Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары не изменилась, однако окончательные выводы возможны только после официальных заявлений.
турция
анкара (провинция)
сша
Источник: Турция не откажется от российской энергии под давлением США

Турция будет стремиться к диверсификации источников энергоресурсов на рынке

Флаг Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Турция, несмотря на давление со стороны США, вряд ли откажется от поставок российской энергопродукции, однако будет стремиться к диверсификации источников, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Анкара прекратит закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию Вашингтона, отметил, что Москва уважает позицию Турции и убеждена: Анкара будет исходить из национальных интересов.
"Вряд ли это давление приведёт к отказу от российских поставок. Существуют долгосрочные контракты, выстроенный и проверенный годами механизм двустороннего сотрудничества. Отказаться от этого одномоментно невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в то же время Турция намерена расширять спектр партнёров.
"Да, мы будем обращаться ко всем доступным источникам на рынке. С учётом того, что мы начали практику реэкспорта закупаемого газа третьим странам и подписали соответствующие соглашения, нам необходимо взаимодействовать со всеми крупными поставщиками. В этом нет ничего необычного", - добавил источник.
По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечала газета Ekonomim.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары не изменилась, однако окончательные выводы возможны только после официальных заявлений.
