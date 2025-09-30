https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045276198.html

В Турции предложили новую меру для корректировки системы "все включено"

В Турции предложили новую меру для корректировки системы "все включено" - РИА Новости, 30.09.2025

В Турции предложили новую меру для корректировки системы "все включено"

Выдача сертификатов гостиницам Турции, борющимся с расточительством в рамках системы "все включено", помогла бы сократить объем выбрасываемой пищи и расходы... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T04:28:00+03:00

2025-09-30T04:28:00+03:00

2025-09-30T04:28:00+03:00

турция

анталья (провинция)

европа

осман айык

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155626/02/1556260288_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_13dda35aef80e297675991bf057abc99.jpg

СТАМБУЛ, 30 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Выдача сертификатов гостиницам Турции, борющимся с расточительством в рамках системы "все включено", помогла бы сократить объем выбрасываемой пищи и расходы отелей, заявил РИА Новости руководитель турецкой Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу. По его словам, поколение Z (родившиеся примерно с 1995 по 2010 годы) уже не выбирает вариант "все включено". По его подсчетам, в отеле на тысячу гостей ежемесячно наблюдается излишний расход 6 тонн пищи. "В Анталье 90% отелей работают по системе "все включено", это порядка 300 тысяч спальных мест, таким образом, представьте, о каких невероятных объемах расхода пищевых продуктов идет речь", - заявил Саатчиоглу на полях Стамбульской туристической выставки (ITF). "Мы предлагаем ввести сертификаты отелей, борющихся с расточительством. Гостиницам необходимо будет для получения сертификата предпринимать ряд мер по борьбе с большим количеством пищевых отходов, одновременно информируя гостей об этом. Таким образом мы придем к единому стандарту и пониманию критерия расточительства", - отметил он. По его словам, сейчас уже "нет шансов полностью отменить систему "все включено". "Но нам следует постепенно определить правила ее применения и внедрить ее во всех отелях, определив, как мы будем извещать гостей о том, как мы боремся с расточительством, нужно выработать стандарты. Безусловно, у нас нет задачи, чтобы все гостиницы получили такой сертификат. Для начала нужно выработать фундамент, критерии, и затем использовать сертификат как фактор при рекламе отелей. На мой взгляд, 90% гостиниц будут заинтересованы в получении такого документа", - отметил Саатчиоглу. "На данном этапе сертификат на стадии идеи, которая может измениться, но в самые короткие сроки мы представим эту идею на рассмотрение министерства культуры и туризма. Понадобится провести ряд подсчетов, дискуссий, это все необходимо, так как в Европе уделяется огромное внимание проблеме устойчивого развития гостиниц, а если мы не будем ее учитывать, то в будущем это расточительство станет для нас большим препятствием", - пояснил Саатчиоглу. По его мнению, данный сертификат будет со временем восприниматься так же, как существующий уже несколько лет сертификат "безопасного туризма", который демонстрирует, что гостиница прошла соответствующие проверки. По его словам, сейчас из-за системы "все включено" наблюдаются проблемы с набором профессиональных сотрудников. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.

https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034835951.html

https://realty.ria.ru/20250812/ator-2034790686.html

https://ria.ru/20250313/istochnik-2004657634.html

турция

анталья (провинция)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анталья (провинция), европа, осман айык