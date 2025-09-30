https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045266467.html
Источник: Турция обсудила план Трампа по газе с рядом арабских стран
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Саудовской Аравии, Катара и Иордании представленный в понедельник план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "Сегодня вечером (29 сентября - ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. В ходе переговоров они обменялись мнениями о плане прекращения огня, объявленном президентом США Трампом", - сообщил собеседник агентства.
