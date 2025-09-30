https://ria.ru/20250930/tsifrovizatsiya-2045376766.html
Оверчук заявил об особом внимании к цифровизации и применению ИИ в ЕАЭС
Оверчук заявил об особом внимании к цифровизации и применению ИИ в ЕАЭС
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Страны ЕАЭС уделяют особое внимание вопросам цифровизации и применению ИИ в Союзе, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. Во вторник в Минске прошло заседание Евразийского межправительственного совета. "Рассматривались традиционно вопросы цифровизации. Особенно вопросам цифровизации уделяют внимание, помимо Российской Федерации, и Казахстан, и Белоруссия и Киргизия. Очень много внимания уделялось развитию искусственного интеллекта и применению технологий искусственного интеллекта в Союзе", - сказал Оверчук журналистам по итогам заседания.
