Трамп заявил, что НАТО не получает скидок на поставки оружия Украине
17:31 30.09.2025
Трамп заявил, что НАТО не получает скидок на поставки оружия Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что члены НАТО закупают у США оружие для поставок Украине по полной стоимости. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что члены НАТО закупают у США оружие для поставок Украине по полной стоимости. "Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то ещё, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем… Они покупают, они покупают оборудование по полной цене, по справедливой цене", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Трамп заявил, что НАТО не получает скидок на поставки оружия Украине

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что члены НАТО закупают у США оружие для поставок Украине по полной стоимости.
"Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то ещё, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем… Они покупают, они покупают оборудование по полной цене, по справедливой цене", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
