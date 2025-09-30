https://ria.ru/20250930/tramp-2045469304.html
Трамп заявил, что НАТО не получает скидок на поставки оружия Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что члены НАТО закупают у США оружие для поставок Украине по полной стоимости. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что члены НАТО закупают у США оружие для поставок Украине по полной стоимости. "Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то ещё, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем… Они покупают, они покупают оборудование по полной цене, по справедливой цене", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
