Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США
Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США
30.09.2025
2025-09-30T17:06:00+03:00
2025-09-30T17:06:00+03:00
2025-09-30T17:09:00+03:00
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что пару недель назад обсуждал с Оттавой будущую систему ПРО "Золотой купол", вновь предложив Канаде стать частью США. "Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО "Золотой купол" - ред.), на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США
Трамп предложил Канаде стать частью США во время обсуждения "Золотого купола"