Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США - РИА Новости, 30.09.2025
17:06 30.09.2025 (обновлено: 17:09 30.09.2025)
Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что пару недель назад обсуждал с Оттавой будущую систему ПРО "Золотой купол", вновь предложив Канаде стать частью США. "Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО "Золотой купол" - ред.), на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
сша, в мире, канада, оттава, дональд трамп
США, В мире, Канада, Оттава, Дональд Трамп
Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США

Трамп предложил Канаде стать частью США во время обсуждения "Золотого купола"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что пару недель назад обсуждал с Оттавой будущую систему ПРО "Золотой купол", вновь предложив Канаде стать частью США.
"Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО "Золотой купол" - ред.), на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
26 сентября, 08:00
 
