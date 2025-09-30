https://ria.ru/20250930/tramp-2045458245.html

Трамп заявил, что повторно предлагал Канаде стать частью США

2025-09-30T17:06:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что пару недель назад обсуждал с Оттавой будущую систему ПРО "Золотой купол", вновь предложив Канаде стать частью США. "Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО "Золотой купол" - ред.), на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

