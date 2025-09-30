Моди приветствовал план Трампа по прекращению конфликта в Газе
Премьер Моди: Индия приветствует план Трампа по прекращению конфликта в Газе
Дональд Трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен - РИА Новости. Индия приветствует объявление президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе, он открывает реальный путь к долгосрочному и устойчивому миру, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Мы приветствуем объявление президентом Дональдом Трампом всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе. Он открывает реальный путь к долгосрочному и устойчивому миру, безопасности и развитию для палестинского и израильского народов, а также для всего западноазиатского региона в целом. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны поддержат инициативу президента Трампа и эти усилия по прекращению конфликта и обеспечению мира", - написал Моди в соцсети Х.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
