Российско-индийская торговля сохранит динамику роста, заявили в РЭЦ

30.09.2025

Российско-индийская торговля сохранит динамику роста, заявили в РЭЦ

Динамичный рост и углубление российско-индийского экономического сотрудничества продолжатся, заявил руководитель представительства Российского экспортного... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Динамичный рост и углубление российско-индийского экономического сотрудничества продолжатся, заявил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Индии Мамед Ахмедов на круглом столе "Российско-индийский бизнес-диалог" в рамках международной выставки International Trade Show UT в штате Уттар-Прадеш, сообщает центр. "Сегодня Россия занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии и второе место среди поставщиков. Потенциал взаимной торговли между нашими странами остается огромным, тенденция к углублению двустороннего экономического сотрудничества сохранится", - сказал Ахмедов, отметив, что российско-индийская торговля последние годы демонстрирует беспрецедентный рост. Меняется также и структура российско-индийской торговли, подчеркнул глава представительства РЭЦ. Российский экспорт в Индию выходит за рамки энергетического сектора, постепенно наращиваются поставки несырьевой продукции. В частности, в Индии пользуются спросом подсолнечное масло, удобрения, продукция лесопромышленного комплекса, горох, промышленное оборудование и другие товары российского производства. Российским производителям доступна поддержка на каждом этапе выхода на индийский рынок. Уже семь лет в Мумбаи работает представительство РЭЦ, которое помогает закрепиться в Индии как начинающим, так и опытным экспортерам: оказывает консультационную поддержку, организует бизнес-миссии и участие в крупнейших отраслевых выставках, сопровождает переговоры, поддерживает продвижение продукции под брендом "Сделано в России". Для бизнеса также доступны финансовые и страховые инструменты от Росэксимбанка и ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ). "Российский экспортный центр оказывает комплексную поддержку компаниям при выходе на индийский рынок: от организации переговоров до предоставления широкого спектра финансовых и нефинансовых услуг. Мы также содействуем индийским импортерам в поиске надежных российских поставщиков и всегда открыты к таким запросам", - подчеркнул Ахмедов. РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России.

