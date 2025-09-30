Рейтинг@Mail.ru
20:01 30.09.2025
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске
"Высота 239" — трубопрокатный цех, изменивший облик промышленного Челябинска. Зачем производственное здание оформили как арт-пространство и при чем тут японская философия кайдзен. Почему "Высота" считается одним из самых красивых промышленных объектов. И какую продукцию цех выпустил первым в мире.
обогнавшие время
челябинск
завод
чтпз (группа)
дизайн
производство
промышленность
архитектура
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
челябинск
"Высота 239" — трубопрокатный цех, изменивший облик промышленного Челябинска. Зачем производственное здание оформили как арт-пространство и при чем тут японская философия кайдзен. Почему "Высота" считается одним из самых красивых промышленных объектов. И какую продукцию цех выпустил первым в мире.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
