Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске

"Высота 239" — трубопрокатный цех, изменивший облик промышленного Челябинска. Зачем производственное здание оформили как арт-пространство и при чем тут японская философия кайдзен. Почему "Высота" считается одним из самых красивых промышленных объектов. И какую продукцию цех выпустил первым в мире.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

2025

