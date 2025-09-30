https://ria.ru/20250930/tmkvysota239-2045477775.html
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске - РИА Новости, 30.09.2025
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске
"Высота 239" — трубопрокатный цех, изменивший облик промышленного Челябинска. Зачем производственное здание оформили как арт-пространство и при чем тут японская философия кайдзен. Почему "Высота" считается одним из самых красивых промышленных объектов. И какую продукцию цех выпустил первым в мире.
2025-09-30T20:01:00+03:00
2025-09-30T20:01:00+03:00
2025-09-30T20:01:00+03:00
обогнавшие время
челябинск
завод
чтпз (группа)
дизайн
производство
промышленность
архитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045476989_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c70b3b22895d0842a0f98bf6e60138b7.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045476989_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3b316f67d16801c0718e87a8f32bdb11.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, завод, чтпз (группа), дизайн, производство, промышленность, архитектура, инфографика, президентский фонд культурных инициатив
Обогнавшие время, Челябинск, Завод, ЧТПЗ (группа), Дизайн, Производство, Промышленность, Архитектура, Президентский фонд культурных инициатив
Японский сад, пальмы и дизайнерские трубы. Цех "Высота 239" в Челябинске
"Высота 239" — трубопрокатный цех, изменивший облик промышленного Челябинска. Зачем производственное здание оформили как арт-пространство и при чем тут японская философия кайдзен. Почему "Высота" считается одним из самых красивых промышленных объектов. И какую продукцию цех выпустил первым в мире.