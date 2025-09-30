https://ria.ru/20250930/tishkovets-2045285444.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.09.2025

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:29:00+03:00

2025-09-30T07:29:00+03:00

2025-09-30T07:29:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977611051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f0ee7e0aa5e4f3d394db82a55045c8.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вторник станет практически точным повторением дня вчерашнего. Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 9 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба. "Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250930/zamorozki-2045284798.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец