Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/tishkovets-2045285444.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.09.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:29:00+03:00
2025-09-30T07:29:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977611051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f0ee7e0aa5e4f3d394db82a55045c8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вторник станет практически точным повторением дня вчерашнего. Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 9 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба. "Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250930/zamorozki-2045284798.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977611051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_893945e23fa4ef75962cfdd47bafbfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Тишковец: в Москве во вторник ожидается переменная облачность

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоробьевская набережная в Москве.
Воробьевская набережная в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Воробьевская набережная в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вторник станет практически точным повторением дня вчерашнего. Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 9 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба.
"Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели", - добавил Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник
Вчера, 07:14
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала