https://ria.ru/20250930/tishkovets-2045285444.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.09.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:29:00+03:00
2025-09-30T07:29:00+03:00
2025-09-30T07:29:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977611051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f0ee7e0aa5e4f3d394db82a55045c8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник, в столицу пришло старое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вторник станет практически точным повторением дня вчерашнего. Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 9 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба. "Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250930/zamorozki-2045284798.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977611051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_893945e23fa4ef75962cfdd47bafbfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Тишковец: в Москве во вторник ожидается переменная облачность