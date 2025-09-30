Рейтинг@Mail.ru
Обновление теплоснабжения: как технологии меняют энергосистему Новосибирска
17:20 30.09.2025 (обновлено: 17:46 30.09.2025)
Обновление теплоснабжения: как технологии меняют энергосистему Новосибирска
Обновление теплоснабжения: как технологии меняют энергосистему Новосибирска
2025-09-30T17:20:00+03:00
2025-09-30T17:46:00+03:00
В Новосибирске подвели предварительные итоги масштабной работы по повышению надежности теплоснабжения города. Генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев рассказал о выполненных инвестиционных программах, внедрении уникальных технологий и решении одной из сложных задач – обеспечения устойчивой работы теплосетей Левого берега. Подробнее – в материале РИА Новости. Масштаб присутствия и обязательств Сибирская генерирующая компания пришла в Новосибирскую область в 2018 году. Сегодня в зоне ее ответственности – тепло и горячая вода для 1,5 миллиона человек в Новосибирске и Куйбышеве. "В Новосибирске мы эксплуатируем четыре теплоэлектроцентрали, а также 23 муниципальных котельных по концессионным соглашениям", – отметил Дмитрий Перязев.СГК – основной поставщик тепловой энергии в городе-миллионнике и крупный производитель электричества в регионе.Идет работа над тем, как доставлять жителям тепло максимально надежно. Для этого с 2022 года реализуется масштабная десятилетняя инвестиционная программа с суммарным объемом вложений 25,8 миллиарда рублей: в том числе в рамках перехода в ценовую зону теплоснабжения – 19,2 миллиарда рублей и по концессионным соглашениям – 6,6 миллиарда рублей.Компания использует метод опережающих инвестиций, выполнив за три года уже около половины запланированных на десятилетний период вложений. Программа "Надежный Левый берег": как устранили "эффект домино" Одним из самых знаковых проектов стала двухлетняя программа "Надежный Левый берег". Исторически теплоснабжение этой части города держалось на сложной схеме с двумя теплоэлектроцентралями и районной котельной, работавшими на общую закольцованную сеть."Левый берег Новосибирска – это сложнейшая гидравлическая система. Микрорайон “Башня”, например, находится на 30 метров выше остальной части берега. Любая серьезная авария в любой точке Левого берега, будь то в Кировском районе или в центре, вызывала цепную реакцию: падало давление, и управляющим компаниям приходилось перезапускать системы отопления домов, даже в лютые морозы", – пояснил Перязев. Главными решениями стало обновление ключевых тепломагистралей и разделение контуров теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Теперь, если даже возникнет дефект в одной зоне, это не повлияет на соседний контур. Весенние испытания подтвердили эффективность этого подхода, и окончательная настройка системы завершается.В целом в городе за четыре года протяженность ветхих магистральных тепловых сетей старше 25 лет уменьшилась на 13%. Технологии, которые меняют правила игры Повышение надежности теплоснабжения связано не только с заменой труб, но и с внедрением цифровых решений. Так, на смену ручному труду пришла автоматизация и онлайн-контроль. Например, раньше, чтобы перекрыть задвижку в тепловой камере, нужно было откачать воду, проветрить помещение и организовать спуск рабочих. Это занимало много времени и было сопряжено с риском. Теперь с помощью установленной на поверхности маслостанции оператор дистанционно закрывает арматуру за минуты. Установлено уже около 20 таких систем.Еще одно цифровое решение – "Сухая камера". В тепловые камеры также устанавливаются датчики затопления на двух уровнях. Они не только фиксируют наличие воды, но и ее температуру, помогая определить причину затопления: дождь, прорыв водоканала или утечку теплоносителя.Кроме того, компания создает единую систему учета теплоносителя от источника до потребителя. Приборы устанавливаются не только на центральных тепловых пунктах, но и в ключевых узловых камерах. В будущем это позволит в автоматическом режиме точно определять место и размер утечки. Роботы-диагносты: точечный ремонт вместо раскопок "вслепую" Один из примеров импортозамещения и технологического прорыва – использование роботизированных комплексов для диагностики теплотрасс – в дополнение к стандартным гидравлическим испытаниям. Ежегодно таким способом проверяются 32 километра магистральных сетей большого диаметра – выбирают коммуникации, которые требуют повышенного внимания."Это неразрушающий метод контроля. В трубу через специальный вырез запускается робот с ультразвуковой головкой. Он движется по трубопроводу, сканируя его на 360 градусов, и создает подробную карту с указанием толщины стенки и видеозаписью", ­– описал процесс Перязев.Главное преимущество – точность. Получив карту дефектов, ремонтные бригады точно знают, где копать. Это исключает многократные раскопки "вслепую", экономя время и ресурсы. После ремонта такого участка у энергетиков есть стопроцентная уверенность в его надежности.Сибирская генерирующая компания закупает такие комплексы для всех своих филиалов, чтобы за четыре-пять лет провести сплошную диагностику всех основных сетей. Кадры и диалог: основа устойчивого развития Вопрос обеспечения квалифицированными кадрами находится в фокусе внимания компании, и ситуация на текущий момент стабилизирована."В прошлом году мы видели текучку, особенно среди сварщиков и слесарей высокого разряда, которые в межсезонье уходили в подрядные организации. В этом году мы приняли меры по повышению заработной платы, сделав ее конкурентоспособной. Это стабилизировало ситуацию", – заявил гендиректор.Кроме того, компания активно работает с новосибирскими колледжами и вузами (Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) по программам целевой подготовки специалистов.Отдельно был отмечен прагматичный и конструктивный диалог со всеми городскими коммунальными службами, что позволяет оперативно решать общие проблемы без взаимных претензий. Повысив стабильность теплоснабжения в левобережной части города, компания уже переходит к комплексной работе в правобережье. Такие меры, как замена теплосетей, реконструкция насосных станций, внедрение цифровых систем должны повысить качество теплоснабжения в Новосибирске. Прошлую зиму город прошел относительно спокойно, дефекты на теплосетях быстро устранялись, отмечал недавно начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков. "Мы в мэрии провели анализ, посмотрели, сколько было отключений, сколько было порывов при испытаниях. Мы увидели рост количества повреждений, но мы увидели и то, что снизилось число отключений в отопительный период магистральных сетей. Разделение контуров ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 считаем большим плюсом в стабильности теплоснабжения левого берега. За два года мы увидели вложение почти 1,5 миллиарда рублей в левобережье — это тоже положительно сказывается на прохождении отопительного периода", – заявил Зайков, его слова приводятся на портале СГК. Он подчеркнул, что далее предстоит реализовать не менее эффективные мероприятия и в отношении правобережной части города.
Энергетика, Электричество, Новосибирск

Обновление теплоснабжения: как технологии меняют энергосистему Новосибирска

В Новосибирске подвели предварительные итоги масштабной работы по повышению надежности теплоснабжения города. Генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев рассказал о выполненных инвестиционных программах, внедрении уникальных технологий и решении одной из сложных задач – обеспечения устойчивой работы теплосетей Левого берега. Подробнее – в материале РИА Новости.

Масштаб присутствия и обязательств

Сибирская генерирующая компания пришла в Новосибирскую область в 2018 году. Сегодня в зоне ее ответственности – тепло и горячая вода для 1,5 миллиона человек в Новосибирске и Куйбышеве.
"В Новосибирске мы эксплуатируем четыре теплоэлектроцентрали, а также 23 муниципальных котельных по концессионным соглашениям", – отметил Дмитрий Перязев.

СГК – основной поставщик тепловой энергии в городе-миллионнике и крупный производитель электричества в регионе.

Идет работа над тем, как доставлять жителям тепло максимально надежно. Для этого с 2022 года реализуется масштабная десятилетняя инвестиционная программа с суммарным объемом вложений 25,8 миллиарда рублей: в том числе в рамках перехода в ценовую зону теплоснабжения – 19,2 миллиарда рублей и по концессионным соглашениям – 6,6 миллиарда рублей.

Компания использует метод опережающих инвестиций, выполнив за три года уже около половины запланированных на десятилетний период вложений.

Программа "Надежный Левый берег": как устранили "эффект домино"

Одним из самых знаковых проектов стала двухлетняя программа "Надежный Левый берег". Исторически теплоснабжение этой части города держалось на сложной схеме с двумя теплоэлектроцентралями и районной котельной, работавшими на общую закольцованную сеть.

"Левый берег Новосибирска – это сложнейшая гидравлическая система. Микрорайон “Башня”, например, находится на 30 метров выше остальной части берега. Любая серьезная авария в любой точке Левого берега, будь то в Кировском районе или в центре, вызывала цепную реакцию: падало давление, и управляющим компаниям приходилось перезапускать системы отопления домов, даже в лютые морозы", – пояснил Перязев.
Главными решениями стало обновление ключевых тепломагистралей и разделение контуров теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Теперь, если даже возникнет дефект в одной зоне, это не повлияет на соседний контур. Весенние испытания подтвердили эффективность этого подхода, и окончательная настройка системы завершается.

В целом в городе за четыре года протяженность ветхих магистральных тепловых сетей старше 25 лет уменьшилась на 13%.

Технологии, которые меняют правила игры

Повышение надежности теплоснабжения связано не только с заменой труб, но и с внедрением цифровых решений. Так, на смену ручному труду пришла автоматизация и онлайн-контроль.
Например, раньше, чтобы перекрыть задвижку в тепловой камере, нужно было откачать воду, проветрить помещение и организовать спуск рабочих. Это занимало много времени и было сопряжено с риском. Теперь с помощью установленной на поверхности маслостанции оператор дистанционно закрывает арматуру за минуты. Установлено уже около 20 таких систем.

Еще одно цифровое решение – "Сухая камера". В тепловые камеры также устанавливаются датчики затопления на двух уровнях. Они не только фиксируют наличие воды, но и ее температуру, помогая определить причину затопления: дождь, прорыв водоканала или утечку теплоносителя.

Кроме того, компания создает единую систему учета теплоносителя от источника до потребителя. Приборы устанавливаются не только на центральных тепловых пунктах, но и в ключевых узловых камерах. В будущем это позволит в автоматическом режиме точно определять место и размер утечки.

Роботы-диагносты: точечный ремонт вместо раскопок "вслепую"

Один из примеров импортозамещения и технологического прорыва – использование роботизированных комплексов для диагностики теплотрасс – в дополнение к стандартным гидравлическим испытаниям. Ежегодно таким способом проверяются 32 километра магистральных сетей большого диаметра – выбирают коммуникации, которые требуют повышенного внимания.

"Это неразрушающий метод контроля. В трубу через специальный вырез запускается робот с ультразвуковой головкой. Он движется по трубопроводу, сканируя его на 360 градусов, и создает подробную карту с указанием толщины стенки и видеозаписью", ­– описал процесс Перязев.

Главное преимущество – точность. Получив карту дефектов, ремонтные бригады точно знают, где копать. Это исключает многократные раскопки "вслепую", экономя время и ресурсы. После ремонта такого участка у энергетиков есть стопроцентная уверенность в его надежности.

Сибирская генерирующая компания закупает такие комплексы для всех своих филиалов, чтобы за четыре-пять лет провести сплошную диагностику всех основных сетей.

Кадры и диалог: основа устойчивого развития

Вопрос обеспечения квалифицированными кадрами находится в фокусе внимания компании, и ситуация на текущий момент стабилизирована.

"В прошлом году мы видели текучку, особенно среди сварщиков и слесарей высокого разряда, которые в межсезонье уходили в подрядные организации. В этом году мы приняли меры по повышению заработной платы, сделав ее конкурентоспособной. Это стабилизировало ситуацию", – заявил гендиректор.

Кроме того, компания активно работает с новосибирскими колледжами и вузами (Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) по программам целевой подготовки специалистов.

Отдельно был отмечен прагматичный и конструктивный диалог со всеми городскими коммунальными службами, что позволяет оперативно решать общие проблемы без взаимных претензий.
Повысив стабильность теплоснабжения в левобережной части города, компания уже переходит к комплексной работе в правобережье. Такие меры, как замена теплосетей, реконструкция насосных станций, внедрение цифровых систем должны повысить качество теплоснабжения в Новосибирске.
Прошлую зиму город прошел относительно спокойно, дефекты на теплосетях быстро устранялись, отмечал недавно начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.
"Мы в мэрии провели анализ, посмотрели, сколько было отключений, сколько было порывов при испытаниях. Мы увидели рост количества повреждений, но мы увидели и то, что снизилось число отключений в отопительный период магистральных сетей. Разделение контуров ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 считаем большим плюсом в стабильности теплоснабжения левого берега. За два года мы увидели вложение почти 1,5 миллиарда рублей в левобережье — это тоже положительно сказывается на прохождении отопительного периода", – заявил Зайков, его слова приводятся на портале СГК.
Он подчеркнул, что далее предстоит реализовать не менее эффективные мероприятия и в отношении правобережной части города.
 
