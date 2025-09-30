https://ria.ru/20250930/svr-2045326875.html
СВР рассказала, кто будет выполнять провокацию Киева
СВР рассказала, кто будет выполнять провокацию Киева
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии. "Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро. * признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
СВР рассказала, кто будет выполнять провокацию Киева
