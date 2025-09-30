https://ria.ru/20250930/svr-2045326875.html

СВР рассказала, кто будет выполнять провокацию Киева

30.09.2025

СВР рассказала, кто будет выполнять провокацию Киева

Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией,... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии. "Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро. * признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

