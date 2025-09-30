https://ria.ru/20250930/svr-2045326642.html

СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева

СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева - РИА Новости, 30.09.2025

СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева

Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. "В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

