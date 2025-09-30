Рейтинг@Mail.ru
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/svr-2045326642.html
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева - РИА Новости, 30.09.2025
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева
Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:46:00+03:00
2025-09-30T11:46:00+03:00
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
белоруссия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. "В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250930/svr-2045326308.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, белоруссия, киев
В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Белоруссия, Киев
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева

СВР: Киева забросит в Польшу ДРГ с военнослужащими якобы РФ и Белоруссии

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интрига новой провокации Киева разворачивается вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.
"В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
Вчера, 11:43
 
В миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОБелоруссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала