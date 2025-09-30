https://ria.ru/20250930/svo-2045489443.html

Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области

Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области - РИА Новости, 30.09.2025

Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области

Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:51:00+03:00

2025-09-30T18:51:00+03:00

2025-09-30T18:51:00+03:00

костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

КОСТРОМА, 30 сен – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации. По инициативе губернатора региона Сергея Ситникова Костромская область одной из первых в России разработала комплексную программу поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня программа включает в себя более 40 видов помощи по различным направлениям. Это, в частности, медицинская помощь, помощь в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь. "Еще одна мера поддержки, разработанная по поручению Сергея Ситникова, - право на бесплатный проезд на территории Костромской области. Мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, удостоенные государственных наград", - говорится в сообщении. Среди таких наград - звание Героя России, ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", "За заслуги перед Отечеством". Решение губернатора подчеркивает особый статус людей, проявивших мужество. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая поддержка. Подобные льготы действуют только в Москве и приграничных регионах.

https://ria.ru/20250925/sitnikov-2044394462.html

костромская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, россия, сергей ситников