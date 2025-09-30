https://ria.ru/20250930/svo-2045489443.html
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области
2025-09-30T18:51:00+03:00
костромская область
россия
сергей ситников
КОСТРОМА, 30 сен – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации. По инициативе губернатора региона Сергея Ситникова Костромская область одной из первых в России разработала комплексную программу поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня программа включает в себя более 40 видов помощи по различным направлениям. Это, в частности, медицинская помощь, помощь в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь. "Еще одна мера поддержки, разработанная по поручению Сергея Ситникова, - право на бесплатный проезд на территории Костромской области. Мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, удостоенные государственных наград", - говорится в сообщении. Среди таких наград - звание Героя России, ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", "За заслуги перед Отечеством". Решение губернатора подчеркивает особый статус людей, проявивших мужество. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая поддержка. Подобные льготы действуют только в Москве и приграничных регионах.
