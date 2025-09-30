Рейтинг@Mail.ru
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:51 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/svo-2045489443.html
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области - РИА Новости, 30.09.2025
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области
Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:51:00+03:00
2025-09-30T18:51:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg
КОСТРОМА, 30 сен – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации. По инициативе губернатора региона Сергея Ситникова Костромская область одной из первых в России разработала комплексную программу поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня программа включает в себя более 40 видов помощи по различным направлениям. Это, в частности, медицинская помощь, помощь в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь. "Еще одна мера поддержки, разработанная по поручению Сергея Ситникова, - право на бесплатный проезд на территории Костромской области. Мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, удостоенные государственных наград", - говорится в сообщении. Среди таких наград - звание Героя России, ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", "За заслуги перед Отечеством". Решение губернатора подчеркивает особый статус людей, проявивших мужество. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая поддержка. Подобные льготы действуют только в Москве и приграничных регионах.
https://ria.ru/20250925/sitnikov-2044394462.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250fea050949e381af83005f53c726c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Проезд для награжденных бойцов СВО станет бесплатным в Костромской области

Награжденные бойцы СВО получат право на бесплатный проезд в Костромской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 30 сен – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отмеченные госнаградами, получат право на бесплатный проезд на территории Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации.
По инициативе губернатора региона Сергея Ситникова Костромская область одной из первых в России разработала комплексную программу поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня программа включает в себя более 40 видов помощи по различным направлениям. Это, в частности, медицинская помощь, помощь в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь.
"Еще одна мера поддержки, разработанная по поручению Сергея Ситникова, - право на бесплатный проезд на территории Костромской области. Мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, удостоенные государственных наград", - говорится в сообщении.
Среди таких наград - звание Героя России, ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", "За заслуги перед Отечеством".
Решение губернатора подчеркивает особый статус людей, проявивших мужество. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая поддержка. Подобные льготы действуют только в Москве и приграничных регионах.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Костромской губернатор инициировал областную выплату студенткам с детьми
25 сентября, 18:43
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала