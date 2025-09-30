Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области осудили сотрудников реабилитационного центра - РИА Новости, 30.09.2025
15:55 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045434944.html
В Нижегородской области осудили сотрудников реабилитационного центра
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Шестеро сотрудников реабилитационного центра в Нижегородской области осуждены на срок от 6 до 8 лет за похищение 15 человек, которых они якобы лечили от наркозависимости, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что в период с марта по ноябрь 2023 года шестеро бывших сотрудников наркологического центра "Реновация" совершили на территории Нижегородской области и других регионов похищение 15 человек, страдающих наркотической зависимостью, с целью принудительной социальной реабилитации. Их удерживали в закрытом частном доме на территории Балахнинского округа, где они систематически подвергались издевательствам. При этом члены организованной группы получали деньги от родственников потерпевших за их содержание в наркологическом центре. "Подсудимые признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области. Как уточняет следственное управление СК России по Нижегородской области, среди находившихся в наркологическом центре были жители Нижегородской и Ивановской областей и Санкт-Петербурга. Преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена в ноябре 2023 года в ходе совместных действий следователей СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону, а незаконно удерживаемые пациенты были освобождены. "Уголовное дело в отношении бывшего директора центра выделено в отдельное производство судом и приостановлено в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Шестеро сотрудников реабилитационного центра в Нижегородской области осуждены на срок от 6 до 8 лет за похищение 15 человек, которых они якобы лечили от наркозависимости, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в период с марта по ноябрь 2023 года шестеро бывших сотрудников наркологического центра "Реновация" совершили на территории Нижегородской области и других регионов похищение 15 человек, страдающих наркотической зависимостью, с целью принудительной социальной реабилитации. Их удерживали в закрытом частном доме на территории Балахнинского округа, где они систематически подвергались издевательствам. При этом члены организованной группы получали деньги от родственников потерпевших за их содержание в наркологическом центре.
"Подсудимые признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.
Как уточняет следственное управление СК России по Нижегородской области, среди находившихся в наркологическом центре были жители Нижегородской и Ивановской областей и Санкт-Петербурга. Преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена в ноябре 2023 года в ходе совместных действий следователей СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону, а незаконно удерживаемые пациенты были освобождены.
"Уголовное дело в отношении бывшего директора центра выделено в отдельное производство судом и приостановлено в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.
