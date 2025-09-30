https://ria.ru/20250930/sud-2045434159.html

Дело Гозмана* направили в военный суд

Заочное дело Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заочное дело Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба СК РФ сообщала РИА Новости, что завершено расследование дела политика Леонида Гозмана *, обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете. Установлено, что Гозман, находясь за пределами России, осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 75-летнего Леонида Гозмана*. Он заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске, в отношении Гозмана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее политик был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

