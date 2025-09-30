https://ria.ru/20250930/sud-2045434159.html
Дело Гозмана* направили в военный суд
Дело Гозмана* направили в военный суд - РИА Новости, 30.09.2025
Дело Гозмана* направили в военный суд
Заочное дело Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:54:00+03:00
2025-09-30T15:54:00+03:00
2025-09-30T15:54:00+03:00
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заочное дело Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба СК РФ сообщала РИА Новости, что завершено расследование дела политика Леонида Гозмана *, обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете. Установлено, что Гозман, находясь за пределами России, осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 75-летнего Леонида Гозмана*. Он заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске, в отношении Гозмана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее политик был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250530/delo-2019926055.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Дело Гозмана* направили в военный суд
Заочное дело обвиняемого в пропаганде терроризма Гозмана направили в военный суд
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заочное дело Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщает столичная прокуратура.
Ранее пресс-служба СК РФ
сообщала РИА Новости, что завершено расследование дела политика Леонида Гозмана *, обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете.
Установлено, что Гозман, находясь за пределами России, осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
"Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение в отношении 75-летнего Леонида Гозмана*. Он заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске, в отношении Гозмана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее политик был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.