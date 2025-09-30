https://ria.ru/20250930/ssha-2045435821.html

Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе

Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025

Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе

Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:56:00+03:00

2025-09-30T15:56:00+03:00

2025-09-30T17:24:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045454204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_278d0d1969375da0b795cd4362184963.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа. "Мы собираемся дать им около трех или четырех дней", — сказал он журналистам. Позднее во вторник он прибыл на военную базу морской пехоты в Вирджинии. Выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, он призвал ХАМАС согласиться на предложенную США сделку. Накануне Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки", согласно ему, должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца". Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в противном случае Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил. О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.

https://ria.ru/20250930/plan-2045371488.html

https://ria.ru/20250930/ssha-2045402573.html

https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html

сша

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, израиль, биньямин нетаньяху