Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе
15:56 30.09.2025 (обновлено: 17:24 30.09.2025)
Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по перемирию в Газе
Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
израиль
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа. "Мы собираемся дать им около трех или четырех дней", — сказал он журналистам. Позднее во вторник он прибыл на военную базу морской пехоты в Вирджинии. Выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, он призвал ХАМАС согласиться на предложенную США сделку. Накануне Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки", согласно ему, должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца". Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в противном случае Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил. О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Израиль, Биньямин Нетаньяху
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы согласиться на перемирие в секторе Газа.
"Мы собираемся дать им около трех или четырех дней", — сказал он журналистам.
Позднее во вторник он прибыл на военную базу морской пехоты в Вирджинии. Выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, он призвал ХАМАС согласиться на предложенную США сделку.
Накануне Белый дом опубликовал "полноценный" план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. ХАМАС и "другие группировки", согласно ему, должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Сектор Газа — один из двух эксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".
Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в противном случае Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил.
О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
