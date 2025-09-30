https://ria.ru/20250930/ssha-2045402573.html

Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. "Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.

Наталья Макарова

