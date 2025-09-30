Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 30.09.2025 (обновлено: 18:27 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/ssha-2045402573.html
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США - РИА Новости, 30.09.2025
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:24:00+03:00
2025-09-30T18:27:00+03:00
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479499_0:13:2974:1686_1920x0_80_0_0_8f0952dabc79494b50271827db6a2b8e.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. "Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
https://ria.ru/20250930/pentagon-2045401439.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479499_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_bbd46c76bef8d9a88d4e09738313d5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире
США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США

Хегсет пообещал сокрушительный удар врагам, если они решат бросить вызов США

© AP Photo / Andrew HarnikПит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону.
«
"Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Пентагон заявил, что США живут в потенциально опасные времена
Вчера, 15:24
 
СШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала