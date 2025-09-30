https://ria.ru/20250930/ssha-2045402573.html
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. "Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
