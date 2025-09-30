Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.09.2025

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045361761.html

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.09.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон. Интерактивная карта СВО >> Карта спецоперации О спецоперации Вооруженных сил России на Украине Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 сентября 2025 года За прошедшие сутки российские подразделения освободили Кировск и Северск Малый в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 дронов. С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и другие бронемашины, 1 592 реактивные системы залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 42 941 единицу автомобильной техники.

