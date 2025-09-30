https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277655.html
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.09.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области
Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил в лесополосе группу боевиков ВСУ. "Сразу после передачи координат по ним открыли огонь артиллерийские расчеты группировки войск "Восток". В результате огневого воздействия украинские националисты были уничтожены", - говорится в сообщении.
