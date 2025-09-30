https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277655.html

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.09.2025

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:05:00+03:00

2025-09-30T05:05:00+03:00

2025-09-30T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил в лесополосе группу боевиков ВСУ. "Сразу после передачи координат по ним открыли огонь артиллерийские расчеты группировки войск "Восток". В результате огневого воздействия украинские националисты были уничтожены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277543.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)