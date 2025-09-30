Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.09.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил в лесополосе группу боевиков ВСУ. "Сразу после передачи координат по ним открыли огонь артиллерийские расчеты группировки войск "Восток". В результате огневого воздействия украинские националисты были уничтожены", - говорится в сообщении.
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: артиллеристы уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили группу военных ВСУ в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил в лесополосе группу боевиков ВСУ.
"Сразу после передачи координат по ним открыли огонь артиллерийские расчеты группировки войск "Восток". В результате огневого воздействия украинские националисты были уничтожены", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Артиллеристы "Севера" уничтожили скопления живой силы боевиков ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
