Артиллеристы "Севера" уничтожили скопления живой силы боевиков ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 30.09.2025
Артиллеристы "Севера" уничтожили скопления живой силы боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты пушек М-46 группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны России. "Расчеты орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты пушек М-46 группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны России.
"Расчеты орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.
БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
