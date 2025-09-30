https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277543.html

Артиллеристы "Севера" уничтожили скопления живой силы боевиков ВСУ

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расчеты пушек М-46 группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны России. "Расчеты орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

сумская область

2025

