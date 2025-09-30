https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277427.html

БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В ходе ведения разведки воздушного пространства военнослужащие выявили движение тяжелых вражеских гексакоптеров, которые готовились атаковать позиции наших мотострелков. Операторы FPV-дронов выследили цели и заблаговременно поразили их", - говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчётом ВСУ, добавили в ведомстве.

